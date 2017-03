Grundschüler lernen jahrgangsübergreifend

Wie können Lehrer in einer Klasse ihre talentierten und lernschwachen Schüler fördern? In der Altendorfer Grundschule setzen die Verantwortlichen dafür seit zehn Jahren auf eine jahrgangsübergreifende Eingangsstufe.

Nordhorn. Groß sind noch immer die Bedenken vieler Eltern in Bezug auf jahrgangsübergreifende Eingangsstufen. Sie fürchten, dass ältere Kinder sich ständig um jüngere kümmern müssen und diese dem Unterricht nicht folgen können. In der Altendorfer Grundschule merkt man davon nichts. Selbst bei schwierigen Fragen recken immer wieder jüngere Kinder den Finger in die Höhe. Ältere Schüler nutzen zudem die Chance, bereits Gelerntes noch einmal zu wiederholen.

Dass Kinder verschiedenen Alters zusammen lernen, sei nur logisch, meint Rektor Matthias Schäfermeyer von der Altendorfer Grundschule. Vor zehn Jahren wurden in dem Schulgebäude an der Langen Straße als bislang einziger Grafschafter Schule die 1. und 2. Klassen zugunsten einer zweijährigen Eingangsstufe abgeschafft.

Lernen wie in der Familie

„In der Kita wird nicht nach Alter unterschieden und in einer Familie haben die Geschwister auch selten alle das gleiche Alter. Trotzdem lernen sie voneinander und miteinander“, sagt der Rektor.

Schäfermeyer ist sich sicher, dass gemeinsame Eingangsstufen in Zukunft immer wichtiger werden. „Der Hintergrund der Schüler unterscheidet sich mehr und mehr. Einige kommen aus dem Bildungsbürgertum und bringen schon Wissen aus dem Elternhaus mit, andere sind als Flüchtlinge erst vor Kurzem nach Deutschland gekommen und lernen die Sprache. Das müssen wir im Unterricht berücksichtigen. Außerdem sollten wir die Kinder zu Schulbeginn weniger Druck aussetzen“, sagt er.

Wenn ein Kind Unterrichtsstoff im ersten Jahr nicht versteht, kann es ihn im zweiten wiederholen. Wer für ein Thema Talent zeigt, darf sich auch als Neuling an schwereren Aufgaben versuchen. Am Ende der zwei Jahre sollen alle den gleichen Wissensstand erreichen, ohne zwischenzeitlich über- oder unterfordert zu werden. Schafft es ein Kind dennoch nicht, den Unterrichtsstoff zu verstehen, gibt es die Möglichkeit, ein Jahr länger in der Eingangsstufe zu bleiben.

Paten in der Schule

„Das ist nicht mit der frustrierenden Erfahrung vergleichbar, wenn ein Kind durchfällt und auf einen Schlag alle Klassenkameraden verliert. Denn: Die Hälfte der Kinder in der Klasse kennt der Schüler ja bereits“, sagt der Rektor. Ebenfalls nicht alleine gelassen werden die Kinder, wenn sie eingeschult werden. Jedem Neuling steht ein älterer Schüler als Pate zur Seite. Dieser hilft dem Jüngeren, sich in der Schule zurechtzufinden. „Die Kinder sind stolz darauf, Paten zu sein. Zudem verbessern sie ihre Sozialkompetenz und vertiefen beim Erklären ihr eigenes Verständnis des Unterrichtsstoffes“, sagt Schäfermeyer.

Beim Arbeiten sitzen die Kinder in gemischten Altersgruppen zusammen. Entstehen Probleme, helfen sich die Schüler oft gegenseitig. Dadurch gewinnen die Lehrer Zeit, sich um Kinder mit Förderbedarf individuell zu kümmern.

„Wenn es notwendig ist, erteilen wir während der Stunde sogar Einzelunterricht“, sagt Schäfermeyer. Damit Förderbedarf erkannt wird, müssen die Lehrer jedoch besonders aufmerksam sein, denn Klassenarbeiten gibt es in der Eingangsstufe nicht, um den Wissensstand abzufragen. „Dass die Lehrer dadurch stark gefordert sind, lässt sich nicht abstreiten“, räumt der Rektor ein.

Anders als in konventionellen Klassen werden Eingangsstufen bei 24 statt 27 Kindern geteilt. „Das spielt uns bei der individuellen Förderung zusätzlich in die Karten“, sagt Schäfermeyer. Der Erfolg des Systems habe sich bereits gezeigt. Viel seltener als früher muss ein Kind, das die Eingangsstufe durchlaufen hat, später die dritte oder vierte Klasse wiederholen.

Mehr Informationen über jahrgangsübergreifendes Lernen gibt Rektor Matthias Schäfermeyer allen Eltern und interessierten Zuhörern am Donnerstag, 9. März, ab 19.30 Uhr in der Altendorfer Grundschule.