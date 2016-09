Grundschüler lernen auf dem Kartoffelacker

Die Entwicklung von Kartoffeln von der Pflanzung bis zur Verarbeitung erlebten knapp 350 Grundschüler in Lohne. Am Donnerstag waren alle im Ernteeinsatz. Anschließend wurde ein Fest gefeiert.

Lohne. Was dabei herauskommt, wenn ein Heimatverein versucht, neue Wege zu gehen, und eine Grundschule sich bemüht, Kindern nicht nur Wissen, sondern auch Lebenswirklichkeit zu vermitteln, das konnte man am Donnerstag mitten in Lohne erleben. Engagierte Heimatfreunde und Lehrer hatten eine Aktion vorbereitet, die 350 Kindern vor allem erst einmal viel Spaß gemacht hat. Im Frühjahr haben sie auf dem Acker der Familie Rakers Kartoffeln gepflanzt, am Donnerstag wurden die reifen Erdäpfel mit einem historischen Lanz Schleuderroder hinter einem Kramer Traktor aus der Erde geholt und von Hand eingesammelt. Anschließend gab es beim Heimathaus ein großes Fest rund um die Verarbeitung und Nutzung von Kartoffeln.

Dass man aus Kartoffeln zwar Pommes, aber auch leckere Reibekuchen und krosse Bratkartoffeln machen kann, konnten Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde rund um das Heimathaus in Lohne erleben. Viele Hände haben ehrenamtlich geholfen, um den Einstieg in die Herbstferien zu einem Erlebnis zu machen.

Der Teil der Ernte, der nicht gleich verarbeitet in den Mägen der Festbesucher landete, wurde als Rohware abgepackt und in handlichen Netzsäcken verkauft. Die Kinder sorgten schon dafür, dass sie einen Teil ihrer Arbeit mit nach Hause nehmen durften. Gut drei Tonnen Kartoffeln haben die Mitglieder des Heimatvereins nach der Ernte auf die Waage gebracht. Ein stolzes Ergebnis, mit dem sich alle Beteiligten zufrieden zeigten.

Grundschulleiterin Beate Breitenbach-Jost freute sich, dass die Idee, die aus dem Heimatverein kam, auf eine so große Resonanz gestoßen ist. Geht man davon aus, dass die knapp 350 Schüler, die am Vormittag im Ernteeinsatz waren, fast vollständig am Nachmittag zum Fest wiedergekommen sind und mindestens einen Elternteil mitgebracht haben, dann lässt sich die Teilnehmerzahl erahnen.

Beate Breitenbach-Jost könnte sich vorstellen, dass das Kartoffelprojekt alle vier Jahre wiederholt wird, damit jeder Grundschüler die Gelegenheit hat, einmal daran teilzunehmen. Genauso macht man es in Lohne bereits mit dem Zirkusprojekt. Den Sinn des Kartoffelprojektes sieht die Schulleiterin gegeben. Zwar würden die Kinder in Lohne in einer ländlichen Umgebung und mit Landwirtschaft aufwachsen, aber es gebe auch Kinder, denen man beibringen müsse, dass Pommes nicht am Baum wachsen. Das Projektthema ist auch Bestandteil des Schulunterrichts.

Der Heimatverein Lohne beteiligt sich gern an Schulprojekten. Geschäftsführer Franz Lambert Eisele sieht das auch als Verpflichtung. Schließlich habe der Verein im Jahre 2013 mit 35000 Euro einen ordentlichen Batzen Landesförderung bekommen. Zum Erhalt der Mittel habe auch die Verpflichtung gehört, sich der Jugendarbeit zu widmen. So biete der Verein im Heimathaus als außerschulischen Lernort Unterrichtseinheiten in regionaler Wirtschafts- und Sozialgeschichte an. Der Heimatverein verfügt über eine stattliche Materialsammlung zu verschiedenen Themen.

Über so viel Engagement staunten während der Ernte nicht nur die stolzen Eltern und Großeltern der Schüler und Schulkindergartenkinder. Landrat Friedrich Kethorn erinnerte sich bei einem Besuch vor Ort an seine eigene Kindheit, in der die Herbstferien die Zeit der Kartoffelernte waren. Und selbst in der Schulzeit konnte ein Ernteeinsatz angesagt sein. Wietmarschens Bürgermeister Manfred Wellen sind noch die großen Feuer auf den Feldern in guter Erinnerung. Das Kartoffelkraut wurde traditionell verbrannt. Auch das war ein Erlebnis.