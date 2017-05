Grüner Habeck will von Nord-SPD Angebot für Ampel-Koalition

Mehr aus diesem Ressort

Armin Laschet glänzt als Sieger der NRW-Wahl. Doch sein Weg in die Düsseldorfer Staatskanzlei könnte steinig werden. Einer großen Koalition erteilt die SPD eine Absage. CDU und FDP haben aber ein erstes Gespräch verabredet. mehr...

Das Containerschiff „MOL Triumph“, eines der größten Schiffe der Welt, hat erstmals im Hamburger Hafen fesgemacht. Das 400 Meter lange und 59 Meter breite Schiff der japanischen Reederei Mitsui O.S.K. Lines (MOL) legte am späten Abend am Burchardkai an. mehr...