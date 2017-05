Grüne wollen Homoehe-Abstimmung vor Gericht erzwingen

Die Grünen wollen eine Bundestagsabstimmung über die Ehe für homosexuelle Paare über das Bundesverfassungsgericht erzwingen. Das kündigte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im ARD-„Morgenmagazin“ an. Der Antrag soll am Vormittag in Karlsruhe eingereicht werden.