Grüne und Linke bilden Gruppe in Schüttorfer Räten

gn Schüttorf. Die Stadt- und Samtgemeinderatsfraktionen der Bündnisgrünen und der Einzelvertreter der Linken haben am Freitag einen Vertrag zur Bildung einer Gruppe abgeschlossen. Sowohl im Stadtrat als auch im Samtgemeinderat wollen die vier beziehungsweise drei Grünen Abgeordneten und das neue Ratsmitglied der Linken, Helmuth Hoffmann, in den kommenden fünf Jahren zusammen arbeiten.

Die Grünen erklären dazu in einer Pressemitteilung, dass zunächst mit zwei Vertretern des langjährigen Gruppenpartners CDU ein offenes Gespräch geführt worden sei. Dabei habe man die eigenen Vorstellungen einer weiteren engen Zusammenarbeit mit den CDU Vertretern dargestellt.

Die Grünen hätten signalisiert, das zu dem Zeitpunkt bekannte Personal der CDU für die ehrenamtlichen Posten mittragen zu können. An Bürgermeisterposten und Ausschussvorsitzen hatten die Grünen ausdrücklich keine Forderungen gestellt. Allerdings wurde in diesem Gespräch betont, dass man als eigenständige grüne Fraktion auftreten wolle und nicht als Gruppe CDU-Grüne.

Dass diese Forderung der Grund war, warum sich die CDU in eine Gruppe mit der Schüttorfer Liste begeben hat, habe man bedauerlicherweise erst nach Abschluss des Gruppenvertrages erfahren. „Wir waren schon enttäuscht, dass die CDU Vertreter sich nicht vor einem solchen Vertragsabschluss noch einmal bei uns zurückgemeldet haben.“ so Claudia Middelberg. Man habe als Grüne ein Angebot unterbreitet und bei der nächsten Kontaktaufnahme sei man dann vor vollendete Tatsachen gestellt worden.

Dass der ehemalige Partner nun mit der „Schüttorfer Liste“ koaliere, deren Hauptprotagonist sich in den vergangenen zwei Legislaturperioden vor allem durch eine fortwährende Antihaltung und einen kompletten Mangel an Konstruktivität in der Zusammenarbeit hervorgetan habe, sei für die Grünen nicht nachvollziehbar. „Wenn das Ratsmitglied Troll bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit für die Abschaffung der Samtgemeinde plädiert, ist es schon sehr verwunderlich, dass die CDU jetzt sowohl in der Stadt als auch in der Samtgemeinde eine Basis für eine Zusammenarbeit sieht.“ „Das ist eine Gruppenkonstellation, an die niemand von uns auch nur im Traum gedacht hätte“, sagt Ute Meier-Bergfeld. Der zukünftigen Arbeit im Rat sehen die Grünen dennoch positiv entgegen. „Wir pflegen kein Lagerdenken, sondern wollen gute Lösungen für Schüttorf und die Samtgemeinde.“, so die Grünen. Und so wollen sie auch mit der neuen Gruppe mit allen Ratsleuten möglichst vertrauensvoll und konstruktiv zusammenarbeiten.

Ein Gutes könne die Gruppenkonstellation CDU/SL ja auch haben, so Middelberg „Herr Troll muss endlich Farbe bekennen und kann sich nicht mehr in Enthaltungen und immer Dagegensein flüchten.“

Helmuth Hoffmann ist für die Linke, die erstmals bei Kommunalwahlen in der Stadt und Samtgemeinde Schüttorf antrat, auf Anhieb als Einzelkandidat in beide Räte gewählt worden. Man habe sich schon am Rande anderer Veranstaltungen kennengelernt und schnell gemerkt, dass man auf einer Wellenlänge liege. Die Grünen waren sich intern schnell einig, dass man ihm ein Angebot für eine Gruppenbildung antragen wollte. Ähnlich ging es Helmuth Hoffmann. Er habe auch Gespräche mit der SPD und dem parteilosen Einzelvertreter der FDP geführt, sagt Hoffmann. Er habe aber schnell erkannt, dass sowohl thematisch als auch charakterlich die Schnittmenge mit den Grünen einfach am größten sei. „Man muss da als Neuling auch auf sein Bauchgefühlt vertrauen“ sagt Helmuth Hoffmann, „in einer kleineren Gruppe fühle ich mich als neues Ratsmitglied einfach besser aufgehoben und mitgenommen als in einer großen.“

Dass die inhaltliche Zusammenarbeit gut klappen werde, habe man schon am Abend des Sondierungsgesprächs feststellen können. Im Anschluss tagte die Arbeitsgruppe der Grünen zum Thema „Trainingsplätze in Schüttorf“, an der Helmuth Hoffmann gleich teilnahm – noch vor der Unterschrift.

Die Gruppenvereinbarung enthält unter anderem die folgenden personellen Entscheidungen: Im Stadtrat wird die Gruppe Grüne-Linke als Fraktionsvorsitzende/Gruppenvorsitzende Claudia Middelberg und als deren Stellvertreter Harry van Zwieten benennen. In den

In der Samtgemeinde wird Ute Meier-Bergfeld den Fraktions- beziehungsweise Gruppenvorsitz übernehmen, ihr Stellvertreter ist Martin Schevel.