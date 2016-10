dpa Hannover. Die Grünen haben die Kampagne zur Wahl der beiden Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 gestartet. Bei dem bundesweit ersten Urwahlforum in Hannover stellten sich die vier Anwärter Katrin Göring-Eckardt, Anton Hofreiter, Cem Özdemir und Robert Habeck den Mitgliedern vor. Bis zum Januar sollen die rund 60 000 Parteimitglieder per Urwahl das Führungsduo bestimmen, das die Grünen in den Bundestagswahlkampf führen wird. Darunter muss mindestens eine Frau sein.