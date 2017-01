Auf ihrer Bezirkskonferenz am Sonnabend in Delmenhorst haben die Delegierten der Weser-Ems-Kreisverbände der Grünen ihre vier Wunschkandidaten für die ersten zehn Listenplätze der Landesliste zur Bundestagswahl gewählt.

Grüne: Prüllage soll in den Bundestag

gn Nordhorn. „In der niedersächsischen Landesgruppe der künftigen Grünen Bundestagsfraktion soll unsere Region stark vertreten sein“, sagt der Bezirkssprecher Simon Schütte. „Daher hat die Bezirkskonferenz nach geheimer Wahl vier Voten vergeben.“ Filiz Polat, Christina-Johanne Schröder, Peter Meiwald und Reinhard Prüllage aus Nordhorn können nun mit den Stimmen aus Weser-Ems im Rücken in die Listen-Aufstellungsversammlung auf der kommenden Landesdelegiertenkonferenz im Februar gehen.

„Ab welchem Platz ich in den Ring steigen werde, mache ich von der Entscheidung unseres derzeitigen Bundestagsabgeordneten Peter Meiwald abhängig. Ich habe mich um das zweite offene Votum beworben,“ sagt Prüllage.

Der Grafschafter Kreisvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen wird aller Voraussicht nach auch als Direktkandidat des Bundestagswahlbezirks Mittel-Ems in den Wahlkampf gehen, da er bereits mit den Voten der Kreisverbände Emsland-Süd und der Grafschaft Bentheim nach Delmenhorst gefahren ist – also der Kreisverbände, die in einer kommenden Aufstellungsversammlung ihren Direktkandidaten noch wählen müssen, durch ihre Voten aber bereits ein deutliches Signal aussandten.