Großfeuer in Kunststofffabrik - Retter im Dauereinsatz

dpa Rheine. Mit einem Großaufgebot kämpfen die Rettungskräfte in Rheine im Münsterland weiter gegen einen Brand in einer Textil- und Kunststofffabrik. „Die Löscharbeiten dauern wohl noch bis in die Morgenstunden“, sagte ein Sprecher der Polizei. Mehrere Wohnhäuser in der Nachbarschaft des Firmengeländes wurden vorsorglich evakuiert. Es bestehe keine Gefahr für die Anwohner. Zum Schaden und zur Brandursache konnte die Polizei am frühen Morgen noch keine Angaben machen. Das Feuer war in der Nacht in einer rund 2000 Quadratmeter große Produktionshalle ausgebrochen.