Großer Jubel bei Schüttorfer CDU

Schüttorf. Jubel bei der CDU, den Linken und der Schüttorfer Liste, Wundenlecken bei der SPD. Bei der Wahl zum Schüttorfer Stadtrat haben die Christdemokraten 42,87 Prozent der Stimmen geholt, ein leichter Zuwachs von 0,09 Prozent. In der Samtgemeinde bekam die CDU 46,76 Prozent. Vorsitzender Stefan Niehaus zeigte sich im Gespräch mit den GN mehr als zufrieden: „Wir freuen uns sehr, dass die Wähler unsere Arbeit der letzten fünf Jahre honoriert haben. Wir sind sehr erleichtert und insgesamt sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“ In den kommenden Tagen werde man sich in der Fraktion zusammensetzen und das weitere Vorgehen mit den neuen Ratsmitgliedern besprechen. „Dann müssen wir schauen, mit welchen Gruppierungen wir unsere Ziele am besten umsetzen können“, so Niehaus. „In Frage kommen erstmal die SPD und die Grünen.“

Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der CDU signalisierte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Wolfram De Ridder. Seine Partei bekam bei der Stadtratswahl 30,42 Prozent und musste damit einen herben Verlust von 5,13 Prozent hinnehmen. In der Samtgemeinde sehen die Verluste mit 3,65 Prozent ähnlich aus. „Wir sind natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Was die Zahlen angeht, hat uns sicherlich die Nichtnominierung von Hans Bühring einige Stimmen gekostet, weil er immer einen sehr intensiven Wahlkampf betrieben hat.“ Jetzt werde man mit anderen Fraktionen in Verhandlung treten. „Wir sind offen für eine Zusammenarbeit mit der CDU, wenn dies dort gewünscht ist“, sagte De Ridder.

Positiv bewerteten die Grünen ihr Ergebnis in der Stadt, Sie blieben mit 12,55 Prozent stabil und hatten nur einen minimalen Verlust von 0,15 Prozent im Stadtrat zu verzeichnen. „Wir haben in der Stadt keinen Sitz verloren und in der Samtgemeinde einen hinzugewonnen. Damit sind wir zufrieden“, kommentierte Claudia Middelberg das Ergebnis. Eine Koalitionsaussage wollte sie noch nicht treffen. „Wir werden uns in aller Ruhe zusammensetzen.“ Vorstellbar sei grundsätzlich eine Zusammenarbeit mit allen im Rat vertretenen Parteien.

„Hans Bühring hat richtig abgesahnt“

Jubelstimmung gab es bei der Schüttorfer Liste, die fünf Prozentpunkte im Stadtrat hinzugewinnen konnte. „Wir sind sehr sehr zufrieden“, freute sich Friedbert Troll. „In der Stadt haben wir drei Leute hinzugewonnen. Hans Bühring hat richtig abgesahnt“, so Troll. Neu in den Stadtrat und auch in den Samtgemeinderat einziehen wird Helmuth Hoffmann von den Linken, der aus dem Stand 3,16 Prozent in der Stadt und 2,92 Prozent in der Samtgemeinde holte. „Das ist viel mehr, als ich erwartet hatte.“ Für den Neuling gilt es jetzt, sich erst einmal in die Arbeit im Schüttorfer Stadtrat einzufinden. „Ich werde sicherlich noch viel lernen müssen“, sagte Hoffmann. Wieder im Stadtrat und im Samtgemeinderat vertreten ist die FDP. Karl-Heinz Bach aus Suddendorf bekam 2,68 Prozent der Stimmen in der Stadt Schüttorf, in der Samtgemeinde waren es 2,25 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag in der Stadt bei 51,87 Prozent, in der Samtgemeinde bei 56 Prozent.

