„Große Hausnummer“: VfL spielt beim Tabellenführer

Fußball-Bezirksligist VfL Weiße Elf muss am Sonntag in Papenburg antreten. Bereits Freitagabend spielt der TuS Gildehaus in Leschede, Heimrecht haben am Sonntag Schüttorf (gegen Dörpen) und Wietmarschen (gegen Surwold).

Nordhorn. Die schwerstmögliche aller Aufgaben in der Fußball-Bezirksliga bekommt der VfL Weiße Elf aus Nordhorn am Sonntag vorgesetzt: Für das Team von Trainer Thomas kleine Lögte geht es zum Spitzenreiter Blau-Weiß Papenburg (14 Uhr), der in der aktuellen Spielzeit bislang vor allem mit seiner Offensive viel Eindruck gemacht hat. „Wir haben eine große Hausnummer vor der Brust und reisen als Außenseiter nach Papenburg“, meint kleine Lögte.

Dabei müssen sich die Nordhorner in dieser Saison selbst nicht verstecken: Als Fünfter sind sie momentan im Soll, denn: „Wir wollen uns im oberen Drittel festsetzen“, formuliert der VfL-Coach die Ansprüche des Klubs. Allerdings weiß er auch: „Alles, was wir aus Papenburg mitbringen, wären Bonuspunkte.“ Die Blau-Weißen aus dem nördlichen Emsland haben bisher im Schnitt mehr als drei Treffer pro Partie erzielt, wobei sie vor allem nach Freistößen, Ecken und Einwürfen bekannt gefährlich sind. „In der vergangenen Saison haben wir in beiden Spielen gegen Papenburg Gegentore nach Standards kassiert. Das müssen wir irgendwie verhindern“, meint kleine Lögte.

Der VfL-Trainer hat sich die Papenburger vor knapp zwei Wochen bei ihrem 3:0-Sieg in Gildehaus angesehen – und war beeindruckt. Allerdings: „Damals haben bei Gildehaus auch so viele Spieler gefehlt, dass Papenburg gar nicht verlieren konnte“, meint er. Am vergangenen Wochenende kassierte der Tabellenführer jedoch überraschend die zweite Saison-Niederlage – und die fiel mit 0:5 beim SV Surwold sehr deutlich aus. „Das Ergebnis hat mir gar nicht gefallen“, rechnet kleine Lögte nun damit, dass Papenburg gegen die Nordhorner besonders motiviert ist.

Eine gute Nachricht für die Gäste ist jedoch der Platzverweis für Papenburgs Eric Bruns, der damit am Sonntag gesperrt ist. Mit zwölf Treffern liegt der Angreifer der Emsländer hinter Lohnes Kamaljit Singh auf dem zweiten Platz der Torjägerliste.

Die weiteren Spiele mit Grafschafter Beteiligung

FC Leschede – TuS Gildehaus (Fr., 20 Uhr): Die Gildehauser haben vor dem Leschede-Spiel einen echten Experten in ihren Reihen: „Ich habe den Gegner diese Saison schon drei Mal gesehen“, erzählt Co-Trainer Patrik Sackbrook und ergänzt: „Ich finde, dass Leschede stärker ist, als es der Tabellenplatz aussagt.“ Der FCL ist aktuell Vorletzter, was auch mit der jüngsten Negativserie zu tun hat: Aus sechs Partien holte er nur einen Punkt. „Trotzdem haben sie mit Jesko Bühring und Michael Knieper Qualität in der Offensive“, meint Sackbrook. In der Abwehr will Gildehaus an die Vorstellung beim 2:0 gegen Wietmarschen anknüpfen. Dem TuS steht Kapitän Sven Brandt nach Sperre wieder zur Verfügung.

FC Schüttorf 09 – BW Dörpen (Sbd., 14.30 Uhr): Die erste Saison-Niederlage hat der Tabellenzweite aus Schüttorf am vergangenen Wochenende kassiert: Mit 0:1 unterlag das Team von Michael Schmidt in Emsbüren – und das lag vor allem an der mangelhaften Chancenverwertung. „Wir müssen mehr Zug und mehr Konsequenz ins Angriffsspiel reinbekommen“, fordert der Trainer, der in den Übungseinheiten diese Schwerpunkte gesetzt hat. „Die Niederlage wirft uns aber nicht aus der Bahn. Wir werden unseren Stil beibehalten“, lässt er sich nicht beirren. Gegen den Tabellenelften aus Dörpen soll es nun wieder deutlich besser als noch in Emsbüren laufen“, sagt Schmidt und fordert Siegeswillen.

Olympia Laxten – Union Lohne (So., 14 Uhr): Drittletzter gegen Dritter – das sind die Vorzeichen für das Duell in Laxten. „Ich finde sie gar nicht so schlecht“, sagt Lohnes Trainer Ralf Cordes über die Emsländer, die bislang aber meist enttäuschten. Cordes’ Einschätzung: „Von der Spielanlage her sind sie gut, aber sie haben Schwächen im Abschluss.“ Mit der Lohner Leistung beim 0:0 beim SV Eintracht TV war Cordes nicht einverstanden. „Das war erste Halbzeit schlecht“, sagt er und kritisiert vor allem das schwache Aufbauspiel seiner Truppe. Die Folge: „Es wird mit Sicherheit Veränderungen in der Startelf geben“, verspricht er und erklärt: „Im Moment haben wir zu viele wechselnde Phasen während eines Spiels.“

SV Wietmarschen – SV Surwold (So., 14 Uhr):. Ein 5:0 gegen den Tabellenführer aus Papenburg hat Surwold am Sonntag eingefahren – und damit nicht nur die Wietmarscher beeindruckt. „Die waren richtig gut“, hat sich Coach Norbert Wübbels von seinem Trainerkollegen Matthias Niehoff berichten lassen, „eine sehr athletische Mannschaft, die sich dann in einen Rausch gespielt hat“. Nach dem perfekten Start unter dem neuen Trainerduo mit dem Heimsieg gegen Leschede unterlag Wietmarschen zuletzt in Gildehaus 0:2. „Zum Schluss war es von den Kräften her ein Problem“, gesteht Wübbels. Ihm fehlt weiter der an der Leiste verletzte Heinz Frimming, dafür kehrt Manuel Hangbers in den Kader zurück.

SC Spelle-Venhaus II – SV Eintracht TV (So., 14 Uhr): Nur zwölf Spieler stehen den Nordhornern für das Auswärtsspiel in Spelle zur Verfügung. „Alle müssen jetzt ran. Wir müssen die Lücken schließen“, fordert Eintracht-Spielertrainer Deniz Baysoy, der selbst wegen einer Oberschenkelzerrung ausfällt. Kollege Herion Novaku ist ebenso gesperrt wie das Eintracht-Trio Olavo Alves de Souza, Sergen Dönmez und Steffen Hilberink, die gegen Lohne Platzverweise kassierten. Darüber hinaus fehlen Serkan Cayli (Rückenprobleme) und Avdyl Kurpali (Knöchel). Baysoy hofft auf Unterstützung aus der zweiten Mannschaft gegen die Speller, von denen er sagt: „Sie sind gut drauf. Das wird richtig schwer.“