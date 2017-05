dpa Wedel. In Wedel nahe Hamburg ist am Morgen ein ganzer Gebäudekomplex in Flammen aufgegangen. „In dem Komplex befinden sich eine Großraumdisco, eine Autovermietung, eine Spielhalle und Restaurants“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Feuerwehr fuhr mit einem Großaufgebot nach Wedel im Kreis Pinneberg. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Vermutlich gehe der Schaden in die Millionen, hieß es weiter. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.