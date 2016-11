Großbrand im Dalumer Industriegebiet

Dalum. . Im Oberflächenveredlungsunternehmen Wessling im Industriegebiet an der Siemensstraße in Dalum ist es am Freitagvormittag zu einem Großbrand gekommen. Gegen 09.50 Uhr war es in der Sandstrahlalle zu einer Verpuffung gekommen. Die Flammen breiteten sich schnell in der rund 70 mal 70 Meter großen Halle aus und griffen auf Kunststoffe sowie Lösungsmittel über. Über dem Gebäude stieg eine 50 Meter hohe Rauchsäule auf, die sich langsam verflüchtigte. Die Feuerwehren Groß Hesepe, Osterbrock, Meppen, Twist und Wietmarschen bekämpften mit rund 100 Einsatzkräften den Brand, den sie nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle hatte. Nach Angaben der Polizei bestand für Anwohner keine Gefahr.