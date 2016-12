Gronau: Mann stirbt durch Messerstich

Ein 45-jähriger Mann ist in Gronau nach einem Messerstich verstorben. Trotz notfallmedizinischer Maßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät. Vorausgegangen war vermutlich ein Streit mit einem anderen Mann.

gn Gronau. Ein Streit ist am Mittwochabend in Gronau eskaliert: Ein Mann wurde durch einen Messerstich tödlich verletzt. Als die Polizei eintraf, fanden sie bereits eine stark blutende Person im Treppenhaus vor, sie waren wegen Streitigkeiten und Hausfriedensbruch gerufen worden. Trotz notfallmedizinischer Maßnahmen verstarb der 45-jährige Mann noch vor Ort.

Tatablauf unklar

„Die Geschehensabläufe in der Wohnung sind zur Zeit noch unklar“, erläuterte am Donnerstag Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt für die Staatsanwaltschaft Münster. „Es hat offensichtlich einen Streit gegeben, bei dem das Opfer durch einen Messerstich tödlich verletzt wurde. Der Tatverdacht richtet sich derzeit gegen den 45-jährigen Wohnungsinhaber.“ Polizisten hatten den Gronauer bereits in der Nacht vorläufig festgenommen.

Mordkommission ermittelt

Zur Klärung des genauen Tatgeschehens ist eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann im Einsatz. In diesem Zusammenhang hat die Staatsanwaltschaft Münster die Obduktion des Verstorbenen im Institut für Rechtsmedizin der Universität Münster beantragt.

Hinweise bitte an die Polizei Münster unter Telefon 0251 2750.