Grönefeld verliert Auftaktspiel im Mixed

In der Mixed-Konkurrenz der Australian Open ist Anna-Lena Grönefeld mit Robert Farah in der ersten Runde ausgeschieden. Im Doppel spielt die Nordhornerin mit Partnerin Kveta Peschke am Montag um den Viertelfinal-Einzug.

Melbourne. Die Nordhorner Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld ist mit Kveta Peschke beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in die dritte Runde der Doppel-Konkurrenz eingezogen. Bei den Australian Open gewann das deutsch-tschechische Duo in der Nacht zu Sonnabend (deutscher Zeit) ihr Zweitrunden-Match gegen Barbora Krejcikova und Galina Voskoboeva (Tschechien/Kasachstan) mit 6:3 und 7:6. Im spannenden Tiebreak des zweiten Satzes setzte es sich mit 7:5 durch. In der Nacht zu Montag treffen Grönefeld und Peschke, die seit vielen Jahren immer wieder bei großen Turnieren zusammen gespielt haben, auf die beiden ebenfalls ungesetzten Australierinnen Ashleigh Barty und Casey Dellacqua. Gespielt wird in der Hisense-Arena, dem drittgrößten Tennisstadion der Anlage. Bei einem Sieg könnte es im Viertelfinale dann gegen das in Melbourne an Nummer eins gesetzte Duo Caroline Garcia/Kristina Mladenovic aus Frankreich gehen. Im vergangenen Jahr hatte Grönefeld an der Seite von Coco Vanderweghe das Viertelfinale erreicht.

Im Matchtiebreak verlieren Grönefeld und Farah mit 7:10

In der Mixed-Konkurrenz der Australian Open ist Grönefeld in der Nacht zu Sonntag (deutscher Zeit) allerdings ausgeschieden. Sie verlor das Auftaktspiel mit ihrem kolumbianischen Partner Robert Farah gegen Elina Svitolina und Chris Guccione (Ukraine/Australien) in drei Sätzen mit 3:6, 6:7 und 7:10. Grönefeld und Farah hatten im vergangenen Jahr auch zusammen gespielt und das Viertelfinale knapp verpasst haben.