Grönefeld freut sich über 15. WTA-Doppel-Titel

Die 31-jährige Tennisspielerin gewann das Turnier in Prag an der Seite ihrer tschechischen Partnerin Kveta Peschke. Im Finale bezwang das Duo die Favoritinen Lucie Hradecka und Katerina Siniakova.

Prag. Drei Jahre und vier Monate musste die Nordhorner Tennisspielerin Anna-Lena Grönefeld (WTA Doppel Rang 35) auf ihren 15. WTA-Doppeltitel warten. Damals wie heute war sie an der Seite ihrer tschechischen Partnerin Kveta Peschke erfolgreich. Das Duo gewann die J&T Banka Prague Open, das Heimturnier von Peschke.

An Position zwei gesetzt, erfüllten die 31-jährige Grönefeld und ihre fünf Jahre ältere Partnerin mit dem Durchmarsch ins Finale die Erwartungen. Allerdings wurde es nach einem gelungenen Start im Halbfinale gegen Maria Irigoyen (Argentinien, 83) und Paula Kania (Polen, 97) eng. Nach im Tiebreak verlorenem ersten Durchgang fanden Grönefeld/Peschke zunehmend besser ins Spiel, dominierten Satz zwei und machten nach eindreiviertel Stunden im Matchtiebreak den Einzug ins Finale perfekt.

Dort wartete mit dem tschechischen Duo Lucie Hradecka (15) und Katerina Siniakova (19) nicht nur eine ehemalige Bundesliga-Mannschaftskollegin Grönefelds (Hradecka), sondern auch die Topfavoritinnen des Turniers. In einer ausgeglichenen Partie konnten sich Grönefeld/Peschke mit 6:4, 7:6 (3) behaupten. „Es ist ein super Gefühl und ich freu mich sehr über meinen 15. WTA Titel“, strahlte Grönefeld nach der Siegerehrung. Viel Zeit zum Feiern blieb nicht, begann doch bereits am gestrigen Sonntag das Premierturnier in Madrid, bei dem auf die beiden Turniersiegerinnen von Prag mit Julia Görges (Bad Oldesloe, 26) und Barbora Strycova (Tschechien, 10) die nächste Herausforderung wartet.