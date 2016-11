Grindel vor Wiederwahl als DFB-Präsident

Wirtschaftliche Belange sollen künftig von einer ausgegliederten Tochtergesellschaft geleitet werden. Eine Formalie ist das Okay für den Grundlagenvertrag mit dem Ligaverband, der die Geldflüsse zwischen den in der Deutschen Fußball Liga organisierten Proficlubs und dem DFB regelt.

„Es wurde in den vergangenen Monaten intensiv gearbeitet, es gibt mit Blick auf unsere Ankündigungen keine offene Baustelle mehr“, sagte der CDU-Politiker. Man habe „durchgreifende Konsequenzen“ nach dem Skandal gezogen. „Einer der Schwerpunkte am Freitag wird sein, dass wir bei den angekündigten Maßnahmen Vollzug melden können.“

