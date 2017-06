Griechenland übernimmt Vertretung Ägyptens in Katar

dpa Athen. Die griechische Botschaft in Doha wird ab sofort die Interessen Ägyptens in Katar vertreten. Einer entsprechenden Anfrage Ägyptens habe Athen zugestimmt, sagte ein Sprecher des griechischen Außenministeriums. Saudi-Arabien, Bahrain, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und Jemen sowie die Malediven hatten zuvor alle Kontakte mit Katar abgebrochen. Sie werfen dem kleinen Staat am Persischen Golf vor, Terrororganisationen zu unterstützen.