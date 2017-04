Grenzland Markt Uelsen mit neuer Führung

Wechsel an der Führung des Grenzland Marktes Uelsen: Der neue Marktleiter heißt Gerwin Künnen, ist 30 Jahre alt und hat jede Menge Kompetenz im Einzelhandel.

Uelsen. Der Grenzland Markt Uelsen macht unter neuer Marktleitung weiter. Neuer Chef ist der 30-jährige Gerwin Künnen. Er verfügt über langjährige Berufserfahrung im Einzelhandel. Künnen sagt, er leitet den Markt nach dem kundenfreundlichen Motto „geh lieber gleich zum Grenzland Markt“. Die Führung bestreitet Künnen zusammen mit dem stellvertretenden Marktleiter Hanjo Janßen.

Wichtig ist allen Mitarbeitern der Grenzland Märkte, dass sich der Kunde gut fühlt bei seinem Einkauf. Der Grenzland Markt Uelsen bietet auf einer barrierefreien Verkaufsfläche ein entspanntes Einkaufserlebnis auf 3500 Quadratmetern für Jung und Alt. Das Motto lautet „Vom Rasentraktor bis zum Stiefmütterchen“ und drückt aus, dass der Markt Versorger für Kunden und Kundinnen gleichermaßen ist.

In den Abteilungen Weber-Grill, Reitsport, Baumarkt & Arbeitsschutz, Pflanzen & Dekor, Heimtier, Garten & Maschinen, Haushalt & Genuss sowie Spielwaren & Autozubehör findet jeder etwas für seinen Bedarf. Kundenservice wird hier großgeschrieben und er beginnt beim Kauf vor Ort. So ist der Marktleiter Gerwin Künnen stets persönlich vor Ort, um für größtmögliche Kundennähe zu sorgen.

Wer weitere Informationen zu den angebotenen Artikeln benötigt, erhält eine persönliche Fachberatung von den Mitgliedern des gesamten Teams. Zudem bietet das Team ein hohes Maß an Serviceleistungen von der Werkstatt bis hin zum Lieferservice. Im Gartencenter können sich die Kunden an der großen Auswahl an Indoor- und Outdoorpflanzen erfreuen.

Der Grenzland Markt Uelsen befindet sich am Kappenberghof 1 in Uelsen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.grenzland-markt.de/uelsen/