Grenzland holt sich mit letztem Spiel Gruppensieg

Wilsum. Am zweiten Vorrundentag des Hallenfußballturniers um den Peters-Cup herrschte vor knapp 400 Zuschauern in der Wilsumer Sporthalle bis zur letzten Sekunde Hochspannung: Der Sieg in der Gruppe II ging am Mittwochabend nach einem 6:3-Erfolg im letzten Spiel gegen den SV Wietmarschen an den SV Grenzland Laarwald. Der Bezirksligist aus Wietmarschen schied damit aus dem Wettbewerb aus.

Noch spannender verlief die Entscheidung im Kampf um Rang zwei. Weil der GSV Ringe-Neugnadenfeld und Olympia Uelsen punkt- sowie torgleich waren, musste ein Penaltyschießen über die Platzvergabe hinter dem Gruppensieger entscheiden. Hier schoss Rudi Zwick den GSV als sechster Schütze seines Teams auf Rang zwei, Uelsen wurde Dritter. Ebenfalls in der Endrunde am Donnerstag ab 19 Uhr dabei ist der SV Veldhausen 07.

Drei Spieler erzielten am Mittwoch vier Tore: Patrick Treziak (Ringe-N.), Sven van den Bosch (SV Grenzland) und Manuel Stegink (Esche).

Endrunde am Donnerstag

Gruppe A: ASC Grün-Weiß 49, GSV Ringe-Neugn., TSV Georgsdorf, SV Veldhausen 07.

Gruppe B: Gr. Laarwald, Bor. Neuenhaus, Ol. Uelsen, SCU Emlichheim.

