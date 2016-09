Grafschafter Spitzenbeamte einig: „Wählen gehen“

Friedrich Kethorn und die hauptamtlichen Bürgermeister der Grafschaft sind am kommenden Sonntag nicht auf den Wahlzetteln zu finden. Sie wählen, wie jeder andere Bürger und rufen auch dazu auf.

Nordhorn. Sie gehören verschiedenen Parteien an. Der Landrat ist CDU-Mitglied und bezeichnet sich als „politischer Landrat“; die Bürgermeister kommen sowohl aus der CDU als auch aus der SPD oder sind, wie die einzige Frau unter den kommunalen Spitzenbeamten in der Grafschaft, Daniela Kösters, parteilos. Ob ihre favorisierten Parteien nun hinzugewinnen, oder nicht, sie sind sich einig, dass es wichtig ist, zur Wahl zu gehen, damit extreme Bewegungen keine Chance bekommen und die gewählten Mitglieder der Räte als Vertreter ihrer Kommunen Politik im Sinne der Grafschaft und ihrer Bürger machen können. Die acht Spitzenbeamten benennen in ihrem Aufruf verschiedene Gründe, warum die Menschen zur Wahl gehen sollten. Sie schreiben:

„Lokalpolitik betrifft Jede und Jeden“

„Lokalpolitik betrifft Jede und Jeden, denn vor Ort werden viele Weichen gestellt: von der Kinderbetreuung bis zur Schulsanierung, vom Schülerverkehr über die Förderung der Breitbandversorgung bis hin zum Kulturangebot und zu Angeboten für Arbeitslose und sozial Schwache. Das passiert alles nicht von selbst, sondern es braucht Menschen, die sich engagieren, die Ziele oder eine Vision haben. Es braucht Menschen, die etwas bewegen möchten. – Wir denken, der Landkreis, seine Städte und Gemeinden sind ein Beispiel für gute Politik. Sie haben sich positiv entwickelt und nehmen es pragmatisch mit besonderen Herausforderungen auf. Natürlich lässt sich auch vieles noch verbessern. Daran muss permanent und gemeinsam gearbeitet werden.“

Mitreden und mitmischen

Kreistags- und Ratsmitglieder aller Parteien befassten sich mit vielen Themen und brauchten dabei die Unterstützung der Bürger. Daher gelte die besondere Aufforderung über den Wahltag hinaus: „Reden Sie mit und mischen Sie sich ein! Ob kritische Worte oder Anregungen – Ihre Stimme wird gehört. Denn nirgendwo sonst ist die Politik so nah bei den Menschen wie auf kommunaler Ebene. Unsere Gesellschaft und unsere Demokratie leben vom Mitmachen – wie jeder Sport-, jeder Schützen- oder jeder Musikverein. Nur wer sich einbringt, kann Einfluss auf die politische Diskussion und die politische Richtung nehmen.“