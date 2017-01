Die Kreis-SPD unterstützt die Kandidatur des Landtagsabgeordneten Gerd Will, der wieder in den Landtag möchte. Die Vorsitzende Pünt-Kohoff nennt den Abgeordneten einen „einflussreichen Netzwerker für die Grafschaft“.

Grafschafter SPD-Spitze will Will als Kandidaten

gn Nordhorn. Neben der Bundestagswahl im September 2017 wirft auch die Landtagswahl im Januar 2018 ihre Schatten voraus – die Kreis-SPD bezieht Stellung zur Kandidatur von Gerd Will (SPD) und zur ersten inhaltlichen Schwerpunktsetzung der Landespartei im Wahlkampf: der Abschaffung der Kita-Gebühren.

„Für uns als Kreis-SPD handelt es sich bei der Kandidatur unseres jetzigen Landtagsabgeordneten sowie bei der klaren inhaltlichen Positionierung der Landes-SPD um Entscheidungen, die wir hocherfreut unterstützen“, so Silvia Pünt-Kohoff als Kreisvorsitzende der SPD Grafschaft Bentheim in einer Pressemitteilung. Der Vorstand unterstütze einstimmig die erneute Bewerbung von Gerd Will für den Landtag, die er kürzlich erklärt hatte.

„Wir werden seine Kandidatur der Wahlkreiskonferenz entsprechend vorschlagen. Mit Will haben wir einen einflussreichen Netzwerker für die Grafschaft, der in den nächsten Jahren bei Wiedereinzug in den Landtag entscheidende Weichen für die Grafschaft stellen wird“, betont die Kreisvorsitzende. Die Wahlkreiskonferenz ist für den 17. März vorgesehen.

Bereits im letzten Herbst wurde im Kreisvorstand eine Kandidatur einstimmig gewünscht und unterstützt: Als Mitglied im Bezirksvorstand der SPD, als Fachmann für Verkehr und Infrastruktur im Landtag und als erfahrener Politiker im Landtag sowie im Kreistag könne der 64-jährige Nordhorner sich auch zukünftig konkret und wirksam für Landesinteressen und gleichzeitig für Grafschafter Belange einsetzen. Die Parteivorsitzende nannte hier die Umgehung in Emlichheim sowie den Anschluss der Schiene bis nach Coevorden.

Mobilität, Breitbandausbau und Bildungspolitik sind Themenschwerpunkte des erfahrenen Politikers. Gerd Will, der betont: „Die Kostenübernahme in der Schülerbeförderung für die Oberstufe und den berufsbildenden Bereich muss weiter ausgebaut werden. Ich setze mich dafür ein, dass die Forderung in das nächste Regierungsprogramm übernommen wird.“

Die Ankündigung der SPD Niedersachsen, die Kita-Gebühren abzuschaffen, bewertet der Grafschafter Kreisvorstand als einen bildungspolitischen Meilenstein: „Für die Grafschaft ist uns die Entlastung der jungen Eltern ein besonderes Anliegen. Das dient der frühkindlichen Bildung genauso wie der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wo in der Grafschaft noch hoher Nachholbedarf besteht“, so Pünt-Kohoff.

Die Kreis-SPD fordert auf den Ebenen Landkreis und Land zusätzlich eine Verbesserung der Qualität. „Die Erzieherinnen leisten eine enorm wichtige Arbeit. Beispielsweise müssen sie neben der Arbeit mit den Kindern in den Gruppen genügend Vorbereitungszeit haben, auch die räumliche Ausstattung muss guten Standards genügen“, fordert Helga van Slooten, Sprecherin des Arbeitskreises Bildung.