Grafschafter öffnen ihre Privatgärten für Besucher

Stille Teiche im Schatten hoher Bäume und Rhododendren in Dutzenden Farben: In den Gärten vieler Grafschafter verbergen sich Naturidylle. Bei der Aktion „Offene Gartenpforte“ werden sie der Öffentlichkeit präsentiert.

Hoogstede. Wer gerne einen Blick in fremde Gartenwelten wirft, bekommt dazu von Sonntag 21. Mai, bis Sonntag, 10. September, Gelegenheit. Insgesamt 20 Privatleute zeigen, was auf ihren Grundstücken wächst und gedeiht. Einer der wohl schönsten Gärten der Grafschaft liegt in Hoogstede. Das Ehepaar Jenny und Fritz Egbers hat sich auf dem Areal ihrer vor fünf Jahren aufgegebenen Baumschule an der Ölstraße auf zirka 8000 Quadratmetern ein grünes Paradies geschaffen, das zum Verweilen einlädt.

Als Fachleute beantworten sie gerne auch die Fragen der Besucher. „Wir sind zwar im Ruhestand, die Begeisterung für den Gartenbau ist uns aber geblieben“, sagt Fritz Egbers. Der alte Baumbestand auf dem Areal ist beachtlich. Eine Chilenische Araukarie, im Volksmund auch Affenschwanzbaum genannt, steht zentral in der parkähnlichen Anlage. Zudem lässt sich ein Lederhülsenbaum entdecken – und ein Nadelwald ist auf dem Grundstück im Entstehen. „In einigen Jahren wollen wir dort Waldspaziergänge unternehmen“, sagt der Hoogsteder.

Auf Wegen und Pfaden können Besucher an blumenbestandenen Beeten vorbei zu einem verborgenen Gartenteich mit Blockhütte gelangen. Im Wasser spiegeln sich die umstehenden Bäume und der Himmel. Die Schönheit des Gartens hat sich bereits herumgesprochen: Im vergangenen Jahr besuchten 400 Gäste die Gartenwelt der Egbers. „Wir hoffen nun, dass das Wetter mitspielt und die Rhododendren auch am Aktionstag blühen“, meint Jenny Egbers. Zu sehen gibt es rund ein Dutzend verschiedene Sorten, darunter auch Exoten aus Japan und haushohe Exemplare.

Der Eintritt in den Garten der Egbers kostet pro Person 2 Euro. Eine Liste mit den Öffnungszeiten und Adressen aller Teilnehmer steht online auf www.gartenfreunde-grafschaftbentheim.de.