Grafschafter malen für GN-Weihnachtsausgabe

Die Grafschafter Nachrichten suchen in diesem Jahr für die Ausgabe am Heiligen Abend das schönste selbst gemalte Bild unter dem Thema „Das wünsche ich mir für 2017“. Alle Teilnehmer erhalten ein Dankeschön.

gn Nordhorn. In diesem Jahr können sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen beteiligen. Der Fantasie der eigenen Wünsche sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Gemalt werden können persönliche Dinge, das kann aber auch ein Bild mit Symbolkraft für Frieden oder Gesundheit sein. Es darf ein Traum sein, den der jeweilige Künstler im kommenden Jahr verwirklichen will.

In der GN-Verlagsbeilage mit den Weihnachts- und Neujahrsgrüßen am Heiligen Abend wird ein Teil dieser Bilder veröffentlicht. Dem Bild auf DIN-A4-Format müssen ein Porträtfoto in der Größe drei mal fünf Zentimeter und ein kurzer erläuternder Text beigefügt werden. Bei den Kindern geben die Eltern grundsätzlich die Einverständniserklärung ab, dass das Bild und ein Foto der Kinder abgedruckt werden dürfen. Es werden bei den Kindern lediglich der Vorname und das Alter genannt. So erfahren die Leser, wer das Bild gemalt hat und was sich der Künstler dabei gedacht hat. Eins der Bilder wird auf der Titelseite der Sonderausgabe abgedruckt.

Alle Bilder werden veröffentlicht

Falls, wie im Vorjahr, mehr Bilder eingehen, als auf den Seiten Platz ist, trifft die Redaktion eine Auswahl. Alle Bilder, die eingereicht werden, werden später in einer eigenen Galerie hier auf GN-Online veröffentlicht, sodass die Leser sie jederzeit anschauen können. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle eingereichten Bilder auch veröffentlicht werden.

Die Mühe lohnt sich in zweiter Hinsicht. Alle, ob Kinder oder Erwachsene, die ein Bild einsenden, werden zu einer gemeinsamen Kinoverführung ins Astoria-Kino in Nordhorn eingeladen. Am Sonntag, 29. Januar, wird um 15 Uhr der Animationsfilm „Pets“ gezeigt.

Die Bilder müssen in jedem Fall auf DIN-A4-Papier und im Querformat gemalt werden, ansonsten können sie leider nicht veröffentlicht werden. Wer alle Unterlagen zusammen hat, kann diese in einem DIN-A4-Umschlag an folgende Adresse senden:

Grafschafter Nachrichten, „Das wünsche ich mir für 2017“, Eckhard Fuchs, Coesfelder Hof 2, 48527 Nordhorn

Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2016!