Grafschafter machen Abstecher ins Hobbit-Dorf

Das Abenteuer geht los, wir haben jetzt endlich das Auto und das bedeutet – Freiheit. Die erste Station war Ti Point, ein kostenloser Campingplatz, der direkt am Meer liegt in einer sehr ruhigen und schönen Gegend. Wir kochten unter freiem Himmel unser Mittagessen und realisierten erst mal, dass wir jetzt wirklich hier waren – in Neuseeland. Im Allgemeinen gehen wir nur auf kostenlose Campingplätze. Die meisten sind zwar eigentlich nur für Selbstversorger (Wasser und Abwasser), aber es wird meistens nichts gesagt, wenn wir dort übernachteten.

Wir fuhren als erstes in den Norden hoch, um zu Cape Reinga zu gelangen. Ein Leuchtturm, der am nördlichsten Punkt der Nordinsel steht. Hier trifft die Tasmansee auf den Pazifik. Für die Maori hat das Kap eine besondere Bedeutung: Die Seelen der Toten pilgern entlang des „Ninety Mile Beach“ und verlassen hier Neuseeland, um zurückzukehren in ihre alte Heimat in der Südsee.

Nach einem erneuten Zwischenstopp in Auckland wollten wir langsam Richtung Coromondel hoch und machten zwischendurch kleine Stopps. Zum Beispiel in Kaiaua, wo wir den besten Snapper, den wir je gegessen hatten, fanden. Dort war einfach alles lecker: die Wedges (Kartoffelecken), Squid Rings (Tintenfischringe) und die ganz normalen Fish and Chips.

Zudem trafen wir dort ein sehr nettes Pärchen. Von den beiden bekamen wir so viel geschenkt – wir waren nur sprachlos: Pumpernickel, Käse, selbst gemachte Marmelade, Kräuter, eine Telefonkarte, um nach Deutschland zu telefonieren, Tipps und vieles mehr.

Erster Job – Kiwi picking

Zwischendurch waren wir natürlich auf Jobsuche, um unser Budget etwas aufzubessern. Wir fanden dann zufällig in Opotiki einen Job zum Kiwi pflücken. Wir fuhren direkt am nächsten Tag dorthin und trafen uns am Abend mit einer Frau, die uns direkt zu unserer Unterkunft brachte.

Insgesamt waren wir dort knapp zwei Monate, bis die Saison zu Ende war. Das Kiwipflücken ist leider sehr stark vom Wetter abhängig. Solange das Wetter mitspielt, hatten wir immer Arbeit und konnten mit einer guten Gruppe, mit der wir schnell gearbeitet haben, gutes Geld verdienen. Es gab aber auch Wochen, in denen es nur regnete oder morgens einfach zu feucht war, sodass wir gar nicht oder erst am Mittag arbeiten konnten. Dann verdient man natürlich auch weniger. Zurückblickend kann ich sagen: Das Kiwipflücken war eine tolle, aber auch sehr anstrengende und manchmal nervige Arbeit und Zeit.

Ein Abstecher nach Mittelerde: Wir besuchten Hobbington

In der Zwischenzeit hatten wir uns schon auf einen „Wwoofing“-Platz gekümmert, um den Winter zu überbrücken und Geld zu sparen. Bis dahin hatten wir aber noch einen Monat Zeit, in dem wir Tauranga und die Umgebung erkundigten. Eines der größten Highlights war der Besuch von Hobbington – bekannt aus den Tolkien-Verfilmungen „Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“. Allein schon die I-Site (ein Informationsladen) ist einen Besuch wert. Im Inneren wartet eine Gollum-Figur, zudem sieht die I-Site auch aus wie ein Hobbit-Häuschen.

Wir hatten die erste Tour um 9.30 Uhr gebucht, um alles in Ruhe ohne Touristen zu sehen. Es war zwar Nebensaison, aber es kommen trotzdem immer viele Besucher. Wir wurden von einem Bus abgeholt und als wir ankamen, war es einfach nur ein tolles Gefühl, jetzt wirklich hier zu sein. Das war schon immer ein Traum von mir.

Jetzt ging es schon weiter Richtung Te Aroha, wo wir uns mit Catherine trafen, unserer „Wwoofing Mum“. Wir sind jetzt hier auf einer Farm mit über 500 Kühen und werden hier 3 Monate bleiben – mindestens.

Wer uns auf Youtube begleiten möchte, findet uns unter dem Namen „Kiwi Queen Neuseeland".

