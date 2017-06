Grafschafter Landfrauen öffnen Sonntag ihre Gärten

Unter dem Motto „Hereinspaziert – in lebendige Dörfer und blühende Gärten“ zeigen am Sonntag, 11. Juni, mehr als 50 Landfrauenvereine und Dorfgemeinschaften in ganz Niedersachsen, was ihr Dorf zu bieten hat.

grö Holt und Haar/Wilsum. In Holt und Haar öffnet Familie Windau ihren Garten. Gelegen auf einem ehemaligen Bauernhof, laden 3000 Quadratmeter naturnaher Garten zum Erkunden und Staunen ein. Kern des liebevoll gestalteten Gartens ist eine Teichanlage, die von verschiedensten Themen-Beeten eingefasst wird. Auch für Staudenliebhaber hat der Garten eine Menge zu bieten. Werner und Johanna Windau gestalten ihren Garten seit sieben Jahren mit viel Leidenschaft und zeitlichem Einsatz. Bereits in vergangenen Jahren öffneten sie im Rahmen der offenen Gartenpforte ihren Garten für Besucher. Bei Familie Frentjen können Besucher einen Blick in den Kuhstall werfen und sich die Funktionsweise eines Melkroboters erklären lassen. Die Vielfalt dörflichen Lebens präsentiert sich an der „Alten Schule Holt und Haar“. Hier sind die Jagdhornbläser genauso vertreten wie der Oldtimerclub. Falkner Uli Poguntke wird seinen Bussard „Bella“ zeigen und ein Film macht Lust auf den Historischen Feldtag in Nordhorn. Auch das kulinarische Angebot kommt mit Kaffee und Kuchen, Eis, Kaltgetränken und Deftigem vom Grill nicht zu kurz.

Tanz- und Musikeinlagen sowie Floristik und Kreatives runden den informativen Tag ab. Stattfinden wird alles von 11 bis 17 Uhr an der Alten Schule Holt und Haar, Baumwollstraße 23 in Bad Bentheim.

Auch bei den Landfrauen Wilsum wirken viele Vereine und Gruppen des Dorfes mit: DRK und Feuerwehr bieten Mitmachaktionen an. Torwandschießen und Boule für Jedermann gibt es bei den „Rasenkitzlern“, einer Hobbysportgruppe, zum Ausprobieren.

Der Heimatverein gewährt Einlass in seinen Bauerngarten hinter der Wassermühle. Seit ein paar Jahren pflegt ein Team von Ehrenamtlichen, zu dem auch Landfrauen gehören, eine Gartenparzelle und baut dort verschiedene Blumen und Gemüsesorten an. Jedes Jahr kommen neue Ideen hinzu und so gibt es auf dem Areal mittlerweile eine alte Wasserpumpstelle, Sitzgelegenheiten und selbstgebaute Beeteinfassungen.

Das Thema Garten spielt auch bei den Landfrauen eine Rolle. Gemeinsam mit jungen und älteren Besuchern wollen sie „Mini-Gärten“ anlegen. In einer Apfelsinenkiste kann jeder Besucher ein Beet nach seinen Wünschen gestalten und es anschließend mit nach Hause nehmen.

Auch vier Hochbeete auf Strohballen wird es zu bewundern geben. Sie sind mit Gemüse bestückt, das sich aufgrund der Wärme in den Strohballen wunderbar entwickelt. Drei dieser Strohballen werden zum Ende des Tages meistbietend versteigert. In der reformierten Kirche ist eine Ausstellung über W. F. Visch zu sehen. Er wirkte über 60 Jahre in Wilsum als Pastor und ist in der Grafschaft als Heimatforscher bekannt. In Wilsum beginnt die Veranstaltung um 13.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, Echteler Straße 4 in Wilsum, mit der Eröffnung durch den Bürgermeister.

Weitere Infos unter www.hereinspaziert.info.