Grafschafter Jugendfeuerwehren ausgezeichnet

Mitglieder der Jugendfeuerwehren Nordhorn, Schüttorf, Veldhausen und Bad Bentheim haben am Sonntag die Leistungsspange in Meppen errungen. Insgesamt nahmen 300 Jugendliche an der Leistungsspangenabnahme teil.

Die Leistungsspange ist das höchste Leistungsabzeichen für ein Mitglied der Deutschen Jugendfeuerwehr. Sie wird verliehen, wenn ein Jugendfeuerwehrmitglied in einer Gruppe in fünf Bereichen zeigt, dass er oder sie körperlich und geistig den Anforderungen gewachsen ist. Zu den fünf Bereichen gehören Auslegen einer Schlauchleitung als „Schnelligkeitsübung“, Kugelstoßen, Staffellauf, Löschangriff, Beantwortung von Fragen aus den Gebieten Organisation, Ausrüstung, Geräte, Löschmittel, Löschverfahren der Feuerwehr, Unfallverhütung und Gesellschafts- und Jugendpolitik. Bei allen Aufgaben wird nicht nur die erbrachte Leistung beurteilt. Auch der Gesamteindruck fließt in die entsprechende Bewertung ein.