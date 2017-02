Grafschafter Jugend fährt gerne schon ab 17

Mehr als die Hälfte aller Führerscheinneulinge in der Grafschaft Bentheim nimmt an der Aktion „Begleitetes Fahren mit 17“ teil. Denn junge Fahrer haben ein höheres Unfallrisiko. Versicherungen wollen das nun ändern.

Nordhorn. Das „Fahren mit 17“ ist ein Erfolgsmodell. Das bestätigt die Polizei auf Grundlage ihrer Unfallstatistik ebenso wie der Landkreis Grafschaft Bentheim, der dieses Modell seit 2011 bewirbt. Jeder Führerscheinneuling, der bereits vor dem 18. Geburtstag in Begleitung das Autofahren trainiert hat, bekommt vom Landkreis einen Verkehrssicherheitskursus auf dem Übungsgelände der Euregio-Verkehrsakademie in Nordhorn-Hesepe geschenkt. Das Ziel: Die jungen Leute sollen noch sicherer am Steuer werden. Expertentipps sind ein Weg dazu.

Insgesamt haben im Jahr 2016 genau 1157 junge Grafschafter am „Begleiteten Fahren mit 17“ teilgenommen. Das sind 59 Prozent aller Führerscheinneulinge. In den meisten Fällen wurden die Eltern als Fahrbegleiter eingetragen. Den Gutschein für das Verkehrssicherheitstraining lösen hingegen nur relativ wenige junge Leute ein. Was kaum jemand weiß: Die Bescheinigung über die Teilnahme an dem Kursus ist bares Geld wert. Viele Versicherungen erkennen den Kursus an und bieten günstigere Tarife.

Versicherungen und Polizei wissen: Junge Fahrer haben ein besonders hohes Unfallrisiko. So heißt es in einer groß angelegten Studie der ADAC-Unfallforschung aus dem Jahr 2012: „Im Jahr 2011 verunglückten in Deutschland rund 75.000 Verkehrsteilnehmer im Alter von 18 bis 24 Jahren. Das sind fast 20 Prozent der Verletzten und Getöteten, obwohl nur 8,2 Prozent der Gesamtbevölkerung zu dieser Altersgruppe zählen. Ein Drittel von 7000 ausgewerteten Unfällen waren sogar „Alleinunfälle“, ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer. Im Bereich der Polizeiinspektion Emsland-Grafschaft Bentheim war im Jahr 2015 die Zahl der Verkehrsunfälle leicht angestiegen. In diesem Zusammenhang heißt es im Pressebericht der Polizei zur Unfallstatistik: „Sorge bereitet der Polizei weiterhin die Gruppe der Fahranfänger im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Hatten 2014 drei Fahranfänger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, waren es im Jahr 2015 leider fünf.“

Realität und Forschung belegen: Viele der jungen Autofahrer müssen dazu lernen und Erfahrungen sammeln. Und da hat die Versicherungswirtschaft eine Idee aufgegriffen, die sich in den USA bereits bewährt hat:

Bekanntlich sind die meisten Autoversicherungen für junge Fahrer, selbst wenn sie nur bei den Eltern mitversichert sind, sehr kostspielig. Die Versicherer lassen sich das erhöhte Risiko durch die jungen Fahrer teuer bezahlen. Einige von ihnen umwerben jedoch die junge Kundschaft mit einem Bonusmodell: „Pay as you drive“ heißt das in den USA: „Bezahl, wie du fährst.“ Seit gut einem Jahr ist das auch in Deutschland möglich.

Der Deal: Den jungen Leuten, beziehungsweise Autohaltern, die einen jungen Fahrer mitversichern, wird angeboten, ihre Fahrdaten offen zu legen.

Und das funktioniert so: Der Versicherer stellt dem Kunden eine Telematikbox zum Einbau in sein Auto zur Verfügung (manche Versicherungen nehmen dafür Geld, andere liefern kostenlos und zahlen sogar den Einbau). Diese Box meldet Fahrdaten wie Geschwindigkeit, Bremsverhalten, Lenkvorgänge und Zeit und Ort der Fahrten an ein Rechenzentrum. Dort kennt man nur die Boxkennung und die Werte, die die Box liefert. Das Rechenzentrum errechnet aus den Werten einen Score von bis zu 100 Prozent vom Bestwert. Nur dieser Score und die Boxnummer werden dem Versicherer übermittelt. Aus der Bewertung berechnet der Versicherer nun einen Versicherungsrabatt, der in Deutschland zwischen zehn und 30 Prozent liegt.

Bei Unfällen, die die Box ebenfalls registriert, wählt das Rechenzentrum eine vom Halter angegebene Rufnummer und prüft, ob Rettungsdienste eingeschaltet werden müssen.

Darüber hinaus bekommen die Fahrer des Autos mit einer „Black Box“ oder „Smart Driver Box“ Zugang zu einer App, sodass sie ihre Bewertungen selbst sehen und daraus lernen können. Manche junge Autofahrer haben daraus bereits einen „Sport“ entwickelt, wird aus den USA berichtet, wo jedes siebte Auto bereits mit einer „Black Box“ ausgestattet sein soll: „Wer sammelt die meisten Punkte und spart an den Versicherungskosten?“ Den Lerneffekt gibt es gratis dazu.