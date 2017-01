Grafschafter Hallenmasters: Gruppen stehen fest

In der Vorrunde am Donnerstag bekommt es die Niedergrafschafter A-Jugend-Auswahl mit beiden Grafschafter Landesligisten zu tun. Die meisten Punkte in der Qualifikation sammelte der Kreisligist Borussia Neuenhaus.

Emlichheim. Das Teilnehmerfeld für das 12. Grafschafter Hallenmasters in Emlichheim steht fest. Neben dem Veranstalter SC Union Emlichheim und den beiden Landesligisten Vorwärts Nordhorn und SV Bad Bentheim (alle gesetzt) qualifizierten sich neun weitere Teams für das Hallenfußballturnier, das am Donnerstag, 12. Januar, und Freitag, 13. Januar, mit der Vorrunde beginnt und am Sonntag endet. Die meisten Punkte bei den insgesamt sieben Qualifikationsturnieren sammelte der Kreisligist Borussia Neuenhaus. Mit der Niedergrafschafter A-Jugend-Auswahl hat es erneut ein Nachwuchsteam zum Masters geschafft. Die Talente treffen am Donnerstag in der Vorrunden-Gruppe 1 auf die Landesligisten Vorwärts Nordhorn und SV Bad Bentheim sowie Grenzland Laarwald, den VfL Weiße Elf und den SV Veldhausen; am Freitag spielen in der Gruppe 2: Borussia Neuenhaus, SV Eintracht TV, VfL Weiße Elf II, SV Klausheide, ASC GW 49 und der Gastgeber SC Union.

Masters-Qualifikation, Endstand: 1. Borussia Neuenhaus 16,25 Punkte; 2. SV Eintracht TV 14,0; 3. Vorwärts Nordhorn 13,0; 4. SV Bad Bentheim 12,5; 5. VfL Weiße Elf II 12,0; 6. A-Jugend-Auswahl NG 9,5; 7. Grenzland Laarwald 8,5; 8. SV Klausheide 8,0; 9. VfL Weiße Elf 6,7; 10. ASC Grün-Weiß 49 6,0; 11. SV Veldhausen 5,75. Nicht geschafft haben es: SV Wietmarschen 4,5; Olympia Uelsen 4,2; TuS Gildehaus 3,6; TSV Georgsdorf 2,85; SV SuSa 2,4; Union Lohne 1,8, Brandlecht-H. 1,6.