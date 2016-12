Grafschafter DRK mit zwei neuen Rettungswagen

Zwei nagelneue Rettungswagen bereichern den Fuhrpark des DRK-Rettungsdienstes in der Grafschaft Bentheim. Die beiden 160 PS starken „Mercedes-Benz-Sprinter“ sind an den Rettungswachen Nordhorn und Uelsen stationiert.

gn Nordhorn. Ihre Kofferaufbauten erhielten die Fahrzeuge bei „WAS“ in Wietmarschen. „Ausgestattet mit modernstem notfallmedizinischen Equipment, sind die Fahrzeuge den heutigen Herausforderungen bestens gewachsen und werden den Notfallsanitätern als verlässliche Arbeitsgeräte dienen“, berichtet Eckhard Jürriens, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes in der Grafschaft Bentheim.

Die bedeutendste Neuerung verbirgt sich dabei im Heck der Rettungswagen: Die automatisierten Fahrtragen für den Liegendtransport der Patienten. Geschah das Heben und Absenken der bislang verwendeten Modelle mit Muskelkraft, so funktioniert dies beim System „Power-Load XT“ des US-Herstellers „Stryker“ nun elektrohydraulisch und erleichtert die Arbeit der Rettungsdienst-Mitarbeiter damit erheblich. Per Knopfdruck kann die gewünschte Höhe ohne Anstrengung eingestellt werden. Vor dem Einladen in den Rettungswagen rastet die Trage zunächst in einer entsprechenden Vorrichtung ein. Anschließend wird sie – nachdem das Fahrgestell eingezogen ist – bequem und waagerecht vom Rettungsdienst-Mitarbeiter ins Fahrzeug geschoben. Jürriens: „Für das Personal bedeutet das neue System ein besonders rückenschonendes Arbeiten.“

Auch von außen sind die jeweils rund fünf Tonnen schweren Rettungswagen deutlich als Neufahrzeuge zu erkennen: Neben den breiteren roten Streifen sorgen erstmals auch neongelbe Beklebungen für ein hohes Maß an passiver Sicherheit. Sowohl die Blaulichter als auch die Beleuchtung im Patientenraum sind komplett in LED-Technik gehalten.

Ein elektronisches Signalhorn sowie pressluftbetriebene Martinshörner sollen bei Alarmfahrten freie Bahn schaffen. In der Nacht sind die Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenlicht ein wertvolles Extra.