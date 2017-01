Grafschafter CDU will „den Menschen mehr zuhören“

Nordhorn. „Die Welt ist mehr denn je in Bewegung, althergebrachte Zusammenhänge scheinen sich aufzulösen. Wahlvolk und Repräsentanten finden nicht mehr zueinander“, meint die Führungsspitze der Grafschafter CDU. Die Folgen von Brexit, US-Präsidenten-Wahl und Flüchtlingsproblematik bedeuteten auch für die Grafschaft Verunsicherung und neue Herausforderungen. Die CDU will sich diesen Herausforderungen stellen, indem sie selbstbewusst um ihre Position als Volkspartei kämpft.

„Wir müssen den Menschen wieder mehr zuhören“, meint CDU-Kreisvorsitzender Reinhold Hilbers. Den wachsenden Zulauf zu rechtspopulistischen Gruppen wertet er als Zeichen von Unzufriedenheit und Unsicherheit. „Die Menschen sind wieder politischer geworden. Wir müssen sie mit ihren Sorgen ernst nehmen.“

Wie weit das gelingt, werden nach Hilbers’ Überzeugung die Landtagswahlen im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen zeigen. Ihr Ausgang wird Richtschnur für die Wahlkämpfe im Herbst. Für die Bundestagswahl im September steht Albert Stegemann als Grafschafter Direktkandidat bereits fest. Bei der Wahl zum Niedersächsischen Landtag im Januar 2018 will Reinhold Hilbers wieder antreten. Seine Nominierung am 26. Januar gilt als sicher.

CDU will Macht in Land und Bund

„Wir werden einen Bundestagswahlkampf führen, der zugleich Auftakt des anschließenden Landtagswahlkampfes wird“, kündigt Hilbers an. In Berlin sei eine Fortsetzung der Großen Koalition fraglich, in Hannover habe Rot-Grün keine Mehrheit mehr. Oberstes Ziel der CDU sei daher, dass es auf Bundes- und Landesebene „keine Regierung ohne uns gibt“. Dafür werde ein inhaltlicher Wahlkampf geführt, der eigene Positionen deutlich macht und nicht den politischen Gegner diffamiert. Hilbers: „So wie wir miteinander umgehen, so gehen die Menschen auch mit uns um.“

Die Kernthemen sind aus CDU-Sicht klar: die Europapolitik und alle damit zusammenhängenden Fragen sowie die Innere Sicherheit. In beiden Fällen dreht sich vieles um das Thema Flüchtlinge und Zuwanderung. Die Menschen hätten „ein gutes Gespür dafür, dass der Staat stärker werden muss“, meint Bundestagskandidat Albert Stegemann. Sie erwarteten „konsequentes Durchgreifen, aber keine Revolution“. Nötig sei eine differenzierte Diskussion um Sicherheit und Integration, kein Schüren von Ängsten.

Sorgen um Sicherheit

In der Grafschaft, meinen Stegemann und Hilbers, gebe es zu Recht keine konkrete Angst vor Terroranschlägen. Aber viele Menschen sorgten sich um die Sicherheit ihres Heims, weil die Einbruchszahlen steigen. Deshalb fordert die CDU in Niedersachsen 1000 zusätzliche Stellen für die Polizei sowie 200 zusätzliche Bürokräfte zur Entlastung der Beamten von Routinearbeiten. Hilbers: „Unsere Polizei braucht Unterstützung und keine Kritik wie jüngst von den Grünen nach dem Polizeieinsatz in Köln.“

Mehr Sicherheit ja, aber keine Rückkehr zur nationaler Abschottung – das ist für Albert Stegemann ein zentrales Anliegen des Bundestagswahlkampfs: „Wir müssen den Menschen Europa besser erklären“ – und für ein weltoffenes Deutschland werben. „Das kostet uns nichts, sondern bringt uns ganz viel“, so Stegemann. Forderungen nach Rückkehr zur Nationalstaaterei, wie sie etwa die AfD verkünde, legten „die Axt an die Wurzeln unseres Wohlstandes und des Friedens in Europa“, so Stegemann.

In der Kreispolitik will die CDU, so Hilbers, „an den entscheidenden Punkten weiter arbeiten“. Die reichen vom Schienenverkehr über Gesundheitseinrichtungen und Umgehungsstraßen bis hin zum Breitbandausbau.