Grafschaft wird keine TTIP-freie Zone

Nordhorn. „Durch den Abschluss von TTIP und CETA können die Gestaltungsmöglichkeiten von Städten und Gemeinden zugunsten der Interessen von multinationalen Konzernen drastisch und nachhaltig eingeschränkt werden“, warnte Linken-Abgeordneter Herbert Ranter. Es sei zu befürchten, dass ein massiver Verdrängungswettbewerb bei allen kommunalen Dienstleistungen wie der Abwasserentsorgung, dem Nahverkehr, im öffentlichen Gesundheitswesen oder auch Bildungseinrichtungen eintrete. Das und weitere Nachteile widersprächen den Interessen der Grafschafter Bürgerinnen und Bürger. Deshalb solle der Kreistag darüber beraten und einen im Antrag vorformulierten Beschluss fassen, nach dem er seine Ablehnung gegenüber den Handelsabkommen öffentlich publik macht und gegenüber der Landes-, der Bundesregierung sowie dem Europäischen Parlament vertritt.

In seinem Vortrag zum Thema warnte Ranter: „Im Bereich Daseinsvorsorge kommen Dinge auf uns zu, die noch nicht berechenbar sind“. Er sei daher „erschüttert über die hiesige CDU“, die sich nicht einmal mit dem Thema beschäftigen wolle. Andere Kreise und Städte gingen mit gutem Beispiel voran und erklärten sich „zur TTIP-freien Zone“. Zuvor hatte der Landkreis in seiner Beschlussvorlage zur Sitzung deutlich gemacht, dass der Kreistag für dieses Thema nicht zuständig sei. Es falle nicht in die Kompetenz der Kommune, sich mit allgemeinpolitischen Fragen zu befassen. Nach gültiger Auslegung des Kommunalverfassungsgesetzes könne daher auch kein inhaltlicher Beschluss gefasst werden. Wenn der Kreistag es aber wolle, so die Verwaltung, dürfe er eine Resolution verabschieden. Als Grundlage könne ein Positionspapier dienen, das unter anderem vom Deutschen Städtetag und Deutschen Landkreistag verfasst worden ist, und in dem gefordert wird, durch das Freihandelsabkommen TTIP dürften „die Daseinsvorsorge und der weite kommunale Handlungsspielraum nicht gefährdet werden“.

Befürworter mit unterschiedlichen Gründen

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Will bezeichnete den Linken-Antrag als nicht überzeugend. Wenn die Linken sich nur auf das Abkommen mit den USA, TTIP, beschränkt hätten, hätte die SPD den Beschlussvorschlag mittragen können, so Will. Das Abkommen mit Kanada, CETA, sei jedoch in Verhandlungen den Wünschen Deutschlands nach mehr Verbraucherschutz und Arbeitnehmerrechten angepasst worden. Aufgrund dieser Erfolge, zu dem die Gewerkschaften beigetragen haben, befürworte die SPD inzwischen CETA.

Reinhold Hilbers, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag, wies auf mehr als 130 funktionierende Freihandelsabkommen hin. Sie stärkten die Effizienz und förderten den Wohlstand. Den Linken warf er vor, mit Ängsten Politik machen zu wollen. „Es wird vieles herbeigeredet, was sich am Ende nicht bestätigt“, so Hilbers.

Claudia Middelberg (Grüne), unterstrich, TTIP werde Ungerechtigkeiten verschärfen und verursache eine Kommerzialisierung vieler Dienstleistungsangebote. Die Privatisierung von Krankenhäusern und die Fallpauschale zeigten beispielhaft, worauf derartige Abkommen hinauslaufen könnten. Das führe, so Middelberg, „zu einem schleichenden Übergang von öffentlicher zu profitorientierter Daseinsvorsorge.

Letztendlich wurde gegen die Stimmen von Linken und Grünen der Beschlussvorschlag der Linken abgelehnt und auch keine Resolution zu TTIP und CETA abgefasst.

CETA bedeutet „Comprehensive Economic and Trade Agreement. Die Vereinbarung will die EU mit Kanada abschließen. Das Abkommen hat Aussicht, ratifiziert zu werden, nachdem Kanada verschiedenen Änderungswünschen zugestimmt hat.

TTIP heißt „Transatlantic Trade and Investment Partnership“, es ist ein Abkommen mit den USA. Aufgrund der starren Haltung der USA gegenüber Veränderungswünschen wird seine Ratifizierung immer unwahrscheinlicher.