GPT: Ein Vorzeigemodell für Deutschland

Sicherheit an der Grenze ist wieder ein politisch wichtiges Thema. Über die Arbeit der Bundespolizei haben sich Abgeordnete in Bad Bentheim informiert und sich begeistert gezeigt.

Bad Bentheim. Seit längerer Zeit arbeitet die Bundespolizei an der Grenze zu den Niederlanden mit einem Grenzüberschreitenden Polizeiteam (GPT). Deutsche und niederländische Polizisten gehen gemeinsam auf Streife – und damit gegen grenzüberschreitende Kriminalität vor. Der Grafschafter Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann (CDU), Barbara Woltmann und Dr. Tim Ostermann, beides Mitglieder des Innenausschusses des Bundestages, statteten der Bundespolizeiinspektion an der A30 in Bad Bentheim-Gildehaus einen Besuch ab. Die Bundespolitiker zeigten sich einig darüber, dass das GPT „ein Vorzeigemodell“ sei und national zur Kriminalitätsbekämpfung umgesetzt werden sollte. Konkrete Region für die Einrichtung weiterer GPTs sei dabei der deutsch-polnische Grenzbereich. Albert Stegemann zeigte sich begeistert von der Polizeiarbeit und betonte, dass „europäische Integration“ hier gelungen sei. „Nach außen hin muss die Arbeit aber positiver vermarktet werden“, betonte der Grafschafter Bundestagsabgeordnete im Gespräch mit den GN.

Um in Zukunft effektiver arbeiten zu können, sollten der Bundespolizei aus Sicht der Politiker künftig mehr Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Die Abgeordneten machten deutlich, dass mit mehr Geld auch die Ausschreibung von zusätzlichen Planstellen möglich sei. In der jetzigen Situation fehle jedoch das für das GPT eingesetzte Personal an anderer wichtiger Stelle.

Ein weiterer bedeutender Punkt ist aus Sicht der Besucher aus der Hauptstadt Berlin der geplante Neubau für die Bundespolizeiinspektion im Gewerbegebiet an der Autobahn 30. Barbara Woltmann hofft, dass dieser schneller realisiert werden kann. „Der Innenausschuss plant derzeit den Haushalt für das Jahr 2017. Deswegen ist nun der ideale Zeitpunkt gekommen, um die Arbeit der Polizei vor Ort zu begutachten“, erklärte Woltmann und ergänzte, dass so besser eingeschätzt werden könne, welche zusätzlichen Mittel die Bundespolizei benötigt.

Zu Gast waren ebenfalls Michael Sijbom, Bürgermeister der Gemeinde Losser, sowie zwei niederländischen Polizeibeamte. Sijbom begrüßte den Besuch der Bundespolitiker. Was in Berlin passiere, habe auch auf seine Gemeinde Auswirkungen, so Sijbom. Polizeipressesprecher Ralf Löning betonte abschließend, dass die Initiative zum Besuch der Dienststelle von den Politikern selbst ausgegangen sei. Er begrüßte das „verstärkte Interesse an der Polizeiarbeit“ vonseiten der Politik.