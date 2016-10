Gouverneur: Fünf Verletzte bei Anschlag in Istanbul

dpa Istanbul. Bei einem Anschlag in Istanbuls Viertel Yenibosna sind nach Angaben des Gouverneurs fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Der Sprengsatz sei an einem Motorrad befestigt gewesen, teilte Vasip Sahin auf Twitter mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur DHA von einer mutmaßlichen Autobombe berichtet. Die Detonation habe sich in der Nähe einer Polizeiwache ereignet. Das Viertel Yenibosna liegt nur wenige Kilometer vom Flughafen Atatürk entfernt. Zu dem Attentat bekannte sich zunächst niemand.