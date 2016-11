Gottschalk bekommt neue Show bei Sat.1

dpa Berlin. Thomas Gottschalk scheint fest entschlossen, endgültig auf den Fernsehbildschirm zurückzukehren: Im nächsten Jahr wird er mit einer neuen Show bei Sat.1 zu sehen sein. Die Sendung sei an das US-Format „Little Big Shots“ angelehnt, in dem Kinder ihre Talente präsentieren, sagte Gottschalk der „Bild“-Zeitung. Ein Sat.1-Sprecher bestätigte, dass Gottschalk demnächst für den Sender tätig sein werde. Bereits in den neunziger Jahren war er unter anderem mit „Gottschalks Hausparty“ für Sat.1 aktiv.