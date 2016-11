Gorski übernimmt wieder die Regie beim FC 09

Schüttorf. Ein anderes Gesicht als zuletzt wollen am Sonnabend (19 Uhr) die Zweitliga-Volleyballer des FC Schüttorf 09 zeigen. „Am letzten Wochenende haben wir uns nicht gut präsentiert. Das muss wieder anders werden“, sagt 09-Trainer Stefan Jäger vor dem Gastspiel beim TVA Hürth. Ein besonderer Abend wird es für Alex Sellmayer: Der Mittelblocker stammt aus dem Rheinland und hat bei Fortuna Bonn bereits mit mehreren Akteuren zusammengespielt, die jetzt für Hürth aufschlagen. Personell hat sich die Situation beim FC 09 weiter entspannt. Zuspieler Daniel Gorski, der am vergangenen Sonntag gegen Frankfurt wegen einer Fingerverletzung passen musste, steht wieder zur Verfügung. Und auch Bartlomiej Podgorski und Yannick van Dijk sind voll belastbar. Lediglich hinter dem Einsatz von Patrick Berges steht noch ein Fragezeichen.

Zuletzt konnten die Schüttorfer in den Heimspielen gegen Bitterfeld-Wolfen und VI Frankfurt keinen Satz gewinnen. „Das war unser erstes schwaches Wochenende. Schade, dass es ausgerechnet ein Doppelspieltag war – und dass wir uns unseren Fans zweimal schlecht präsentiert haben“, nimmt Jäger kein Blatt vor den Mund. Um in die Erfolgsspur zurückzukommen, hat er in dieser Trainingswoche einige Veränderungen vorgenommen. So setzte Jäger am Montag trotz der beiden Niederlagen keinen verpflichtenden Trainingstag an. „Es ging darum, den Kopf frei zu bekommen“, sagte der Schüttorfer Coach, der zur freiwilligen Einheit aber dennoch mehrere Spieler aus der ersten und zweiten Mannschaft begrüßen konnte. Vor dem Training am Mittwoch stand dann eine Teambesprechung an. „Wir haben das Wochenende aufgearbeitet und besprochen, dass wir wieder strukturierter, fokussierter und kämpferischer auftreten müssen“, so Jäger.

