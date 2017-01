2014 sorgte eine besondere Kutschfahrt für Aufsehen in Ohne: Es wurde die Krönungsfahrt von Georg Ludwig nach London nachgestellt. Im Dorf halten nun zwei goldene Schilder die Erinnerung an das Ereignis wach.

Goldenes Schild in Ohne erinnert an Krönungsreise

Ohne. Den 7. Mai 2014 haben Charlotte Ruschulte, Werner Schrapp und Landrat Friedrich Kethorn noch bestens in Erinnerung. „Es hat aus Kübeln gegossen. Die Mitfahrer auf der Kutsche waren vollkommen durchnässt“, erzählt Ohnes Bürgermeisterin, die sich in dieser Woche mit Kethorn und Schrapp im Dorfkern getroffen hat, um die Erinnerung an ein besonderes Ereignis vor mehr als zweieinhalb Jahren – abseits der Wetterlage – wachzuhalten.

Auf der nachgestellten Krönungsreise von Kurfürst Georg Ludwig nach London, die die Hannoversch-Britische Gesellschaft organisiert hatte, machte die Delegation auch in Ohne Halt. Erst wurden die Protagonisten im Dorfkern begrüßt, anschließend gab es einen Zwischenstopp mit Pferdewechsel auf dem Ohner Schützenplatz. Frisch gestärkt machten sich die Zeitreisenden dann in Richtung Bad Bentheim auf den Weg.

Erinnerung an historische Reise

In dieser Woche brachten Kethorn und Schrapp an einer Sandsteinmauer im Dorf eine Hinweistafel zu dem Ereignis an. „Krönungsweg/300. Jubiläum/Verbindungsweg Hannover-London während der Personalunion 1714 – 1837“ steht in Deutsch und englischer Übersetzung auf dem goldenen Schild. Ein zweites Exemplar mit derselben Inschrift soll in Kürze an der Brücke am Eingang des Dorfes an die historische Reise erinnern. „In Ohne kreuzten sich früher wichtige Handelswege auf der Nord-Süd- und Ost-West-Achse“, berichtete Werner Schrapp, der sich intensiv mit Geschichte und Heimatkunde beschäftigt. Später, als sich die Ost-West-Handelsroute auch aufgrund des Baus der Eisenbahnstrecke zwischen Amsterdam und Berlin in Richtung Schüttorf verlagerte, schwand die Bedeutung von Ohne als Wegeknotenpunkt.

Auf dem Weg zu Regentschaft

„Früher gab es in der heutigen Gaststätte Dreihus auch eine Zoll-Grenzstation“, erzählte Schrapp weiter. Reisende und Kutschen waren in der Vergangenheit des Ortes folglich keine Seltenheit. So ein prominenter Insasse wie während der Krönungsreise 1714 dürfte aber auch vor 300 Jahren etwas Besonderes gewesen sein. Denn aus dem Kurfürsten aus Hannover wurde in London König Georg I. Danach hielten sich die Welfen für fünf Generationen auf dem Thron – bis ein männlicher Nachfolger fehlte.

300 Jahre später legte sich die Hannoversch-Britische Gesellschaft mächtig ins Zeug, um das Jubiläum gebührend zu feiern. Zu dem Tross der nachgestellten Krönungsfahrt gehörten drei Kutschen sowie Laienschauspieler in historischer Kleidung. „Es gab auf der Strecke eine Vorhut, die eine Stunde vorher Fähnchen und Handzettel verteilte“, erinnerte sich Schrapp, der im Mai 2014 maßgeblich für den Empfang in Ohne verantwortlich war. „Werner hat uns damals über die genaue Wegstrecke informiert“, betonte Ruschulte – sonst wären die Kutschen direkt Richtung Bad Bentheim durchgefahren.

