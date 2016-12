Goldene Ehrenamtskarte für 27 Grafschafter

Nordhorn. Mit der Goldenen Ehrenamtskarte danken das Land Niedersachsen, der Landkreis und die Freiwilligen-Agentur Grafschaft Bentheim jedes Jahr am „Tag des Ehrenamts“ auch in der Grafschaft besonders langjährig engagierten ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz. Die Ehrung dieser Ehrenamtler soll aber zugleich eine Anerkennung des Ehrenamts insgesamt sein, ohne das die Gesellschaft kaum funktionieren würde.

„Wir können stolz auf das geleistete Engagement bei uns in der Grafschaft sein“, sagte Kethorn am Montag bei der Feierstunde im Kreishaus. „Ohne diese freiwillige Mithilfe wäre die Gesellschaft lange nicht so bunt und vielfältig.“ Viele Angebote im Landkreis seien ohne die fleißigen Hände ehrenamtlicher Helfer gar nicht denkbar. Kethorn verwies mit Stolz darauf, dass die Bereitschaft zu ehrenamtlicher Arbeit in der Grafschaft besonders ausgeprägt sei. Es gebe hier einen höheren Anteil freiwillig engagierter Menschen in Vereinen, Organisationen und Selbsthilfegruppen als in vielen anderen Regionen.

Deshalb konnte der Landkreis im Rahmen der Feierstunde bereits die 500. Goldene Ehrenamtskarte verleihen. Landrat Kethorn verlieh sie gemeinsam mit den Vorstandsmitgliedern der Freiwilligen-Agentur Ingrid Thole und Andrea Klokkers an den Nordhorner Helmut Hartwig. Er engagiert sich seit neun Jahren bei der Lebensmittelausgabe der Nordhorner Tafel. „Ehrenamt ist Gold wert“ steht auf der Urkunde des Landes Niedersachsen, die Kethorn im Kreishaus an 27 verdiente Ehrenamtler übergeben konnte. Sie engagieren sich in der Betreuung älterer Menschen, in der Begleitung sozial Benachteiligter, in der Kirche, bei der Feuerwehr, in der Selbsthilfe und in der Förderung von Kindern und jungen Menschen.

Nordhorn: Ehrenamtliche Helfer engagieren sich in beinahe allen Bereichen der Gesellschaft. Um ihnen dafür zu danken, hat die Grafschafter Freiwilligenagentur 30 von ihnen am Montag in Nordhorn eine Ehrenamtskarte verliehen.



Die Goldene Ehrenamtskarte wird an freiwillige Helfer verliehen, die mindestens fünf Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Woche (250 Stunden im Jahr) leisten und seit mindestens drei Jahren für das Gemeinwohl in einer Organisation tätig sind. Die Karte soll eine Anerkennung für diese Arbeit sein. Sie ist der Schlüssel zu mehr als 100 ermäßigten oder kostenlosen Angeboten in der Grafschaft und in ganz Niedersachsen.

Darüber hinaus bedankte der Landrat sich bei den Vergünstigungsgebern aus der Grafschaft. „Damit honorieren Unternehmen und Einrichtungen in der Region die ehrenamtlichen Aktivitäten vor Ort und zeigen, was ihnen das Ehrenamt vor Ort wert ist.“ Keine Antwort hatte der Landrat indessen auf die Frage aus der Versammlung, warum es denn so wenige Vergünstigungen im Nordhorner Stadtgebiet gebe. „Daran müssen wir noch arbeiten“, räumte Kethorn ein.

Ingrid Thole vom Vorstand der Freiwilligen-Agentur bedankte sich bei den vielen Freiwilligen für ihren unentgeltlichen Einsatz. „Die Freiwilligen-Agentur ist die Anlaufstelle in der Grafschaft rund um das Ehrenamt“, so Thole. „Wir beraten und unterstützen die Menschen direkt dabei, aktiv zu werden und begleiten sie vor und während ihres Ehrenamts.“ Zudem hole die Freiwilligen-Agentur viele Projekte in die Grafschaft, etwa aktuell das „Engagement für und von Flüchtlinge(n)“.

