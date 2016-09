GN-Szene-Sehtest: Mad Max und der Feminismus

Ein Laster rast durch eine post-apokalyptische Wüste, ein hochgezüchtetes Monstrum, schwer gepanzert und bewaffnet. Eine Armee von Fahrzeugen verfolgt den Laster, greift ihn an. Und inmitten dieses Lärms von aufeinander krachendem Stahl und berstendem Metall, rostigen Autos und blutrotem Sand, Sandstürmen und Feuerwalzen, zwischen dem Gebrüll dröhnender Motoren und kriegsbemalter Männer befinden sich fünf junge Frauen, die wie ein Fremdkörper wirken in dieser Hölle, bildschön und gekleidet in Weiß.

Sie (u.a. Zoë Kravitz und Rosie Huntington-Whiteley) sind auf der Flucht vor dem Warlord Immortan Joe (H. Keays-Byrne) und seiner Armee von „Warboys“. Denn Immortan Joe betrachtet diese Frauen als seinen Besitz, sie sollen gesunden Nachwuchs gebären. Und dann ist da Furiosa (Charlize Theron), die den Laster steuert, die die jungen Frauen befreit hat und nach der der Film eigentlich benannt werden könnte.

Der namengebende „Mad Max“ (Tom Hardy) ist nämlich eher unfreiwillig in diesen Konflikt geraten. Er nimmt daran zwar Teil, stellenweise aber eher als Zeuge denn als Handelnder. Furiosa dagegen hat einen Plan, ein Ziel. Auch deshalb ist „Fury Road“ – und das ist unerwartet und ungewöhnlich – ein feministischer Film. Die Frauen in diesem Film, allen voran Furiosa, handeln und kämpfen, ihnen widerfährt nicht ihr Schicksal, sie gestalten es.

Frauen hui, Männer pfui

Die Männer können und wollen dieses selbstbestimmte Freiheitsstreben nicht akzeptieren, sie agieren rein destruktiv. Alles, was ihnen begegnet, wollen sie unterwerfen oder abschlachten; die Warboys leben ausschließlich, um einen glorreichen Tod zu sterben. Die Frauen hingegen kämpfen für ein besseres Leben. Sie wollen ihren Kindern eine bessere Welt hinterlassen, sie sind diejenigen, die Pflanzensamen sammeln und pflegen. In „Fury Road“, das ist das Neue, sind die Frauen nicht nur moralisch überlegen – sie sind auch die besseren Fahrer und im Zweifelsfall die besseren Schützen.

„Who destroyed the world?“ ist dann noch eine Frage, die im Film gestellt wird und die Antwort beantwortet „Fury Road“ sehr deutlich. Denn „Mad Max“ kann und sollte auch als Kritik am (maskulinen) Raubtier-Kapitalismus verstanden werden. „Fury Road“ schildert und bebildert ein System, in dem Umwelt und Mitmenschen nur Ressourcen sind. Und während sich alte Männer in ihren Zitadellen an ihrem brutal geraubten Reichtum und Überfluss erfreuen, kämpfen zu ihren Füßen die Mittellosen um jeden Tropfen Wasser – diese Beschreibung passt eben nicht nur zu „Fury Road“, sie passt auch als Metapher auf die oberen Zehntausend, auf die FIFA, auf die Wallstreet. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen.

Flucht ist diesmal nicht die Lösung

Doch „Fury Road“ verliert sich nicht in einer Zustandsbeschreibung. Im Gegenteil: Die anderen „Mad Max“-Filme endeten stets damit, dass das Seelenheil in der Flucht gesucht wurde, in der vagen Hoffnung, dass hinter dem Horizont eine bessere Welt liegt. In „Fury Road“ dagegen ist Flucht keine Lösung: In der Wüste gibt es keine Zukunft. Stattdessen schreit „Fury Road“ nach Revolution, danach, den Laster zu wenden und den Kampf aufzunehmen. Wenn es in der Wüste keine Hoffnung gibt, existiert eine Zukunft in den Ruinen der Zitadellen, sobald die bösartigen Megalomanen erst einmal nicht mehr sind.

Was man in all der Wucht und Gewalt leicht übersieht, ist die visuelle Schönheit dieses Films. Denn jedes Einzelbild gleicht einem Gemälde von manchmal biblischer Schönheit. Die Actionsequenzen wirken roh, hart, handgemacht und zugleich perfekt komponiert. Ein Film, der nicht nur als Geschichte funktioniert, sondern zuerst ein audiovisuelles Erlebnis ist.

Dazu passend ist auch der technische Teil der Blu-ray der helle Wahnsinn: Ton und Bild sind referenzwürdig. Der Bonusteil überzeugt mit zahlreichen hochwertigen Extras.

Fazit: „Mad Max: Fury Road“ ist nicht nur der beste „Mad Max“, er ist schlichtweg ein fantastischer Film. Eine wunderschöne Zerstörungsorgie, die trotz und wegen brachialer (Bild-)Gewalt sowie intelligenter Symbolik viel mehr Tiefe und Hoffnung atmet als die meisten zeitgenössischen Filme. Der beste Film des Regisseurs George Miller, definitiv einer der besten Filme des Jahres 2015, womöglich sogar einer der besten Filme aller Zeiten.