GN-Szene: Die 10 besten Filme des Jahres

Was waren die besten Filme im Jahr 2015? Fridtjof Meyer-Glauner hat eine Liste für GN-Szene zusammengestellt: „Mad Max Fury Road“ führt die Liste an – „John Wick“ ist Schlusslicht.

Hier präsentiert GN-Szene die Top-Ten-Liste der bemerkenswertesten Filme des Jahres 2015, zusammengestellt von Fridtjof Meyer-Glauner. Sein Fazit: „So viele klasse Filme, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Ein selten geiles Kinojahr.“

Platz 10: John Wick

Keanu Reeves gibt einen stoischen Killer, der aus dem Ruhestand zurückkommt, nachdem seine Frau gestorben ist und ein verzogener Gangster-Bengel seinen Hund getötet hat. Geradliniger Rachethriller, stilvoll in Szene gesetzt, klasse besetzt, rundum gelungen.

Platz 9: Steve Jobs

An den Kinokassen kein Erfolg, bei den Kritikern eher wohlwollend aufgenommen besticht der Film vor allem durch seine Form: Statt rein chronologisch das Leben des Apple-Chefs abzuarbeiten, präsentiert das Biopic episodenhaft Steve Jobs als kompromiss- und gnadenlosen Machtmenschen. Dadurch nicht nur für Apple-Fans von Interesse, sondern auch und eher für Filmfans, die eine Alternative zu etablierten Erzählformen vorfinden.

Platz 8: The Martian

Matt Damon sitzt auf dem Mars fest und will da logischerweise wieder weg. Von allen Filmen, die auf dem Mars spielen, der beste, auch weil er ganz ohne Aliens, Marsgeister oder Zombieastronauten auskommt. Über weite Strecken überraschend unaufgeregt und unerwartet humorvoll. Selten wirkt Kartoffelanbau so unterhaltsam und Wissenschaft so lustig.

Platz 7: Black Mass

Konventionell und ruhig erzählt der Film die wahre Geschichte von James Bulger, einem psychopathischen Gangster, der vom FBI gedeckt Bostons Mafia auslöscht, dadurch selbst als Unterwelt-Boss aufsteigt und auch als Unterwelt-Boss immer noch vom FBI geschützt wird. Johnny Depp spielt dieses Monster, seine beste Darbietung seit Langem und allein Grund genug diesen Film zu sehen. Bedrohlich, beklemmend, furchteinflößend.

Platz 6: Spy

Agentenkomödie, die Melissa McCarthy als übergewichtige Agentin ins Feld schickt. Glänzt mit spaßigen Figuren, Wortgefechten und einer amüsant wie passend gewählten Besetzung. Jason Statham persifliert sein „tough guy“-Image, Jude Law seinen Ruf als Womanizer. Deckt darüber hinaus fast die gesamte Bandbreite menschlichen Humors ab: Brachial, absurd, schwarz, manchmal meta. Und Hauptdarstellerin Melissa McCarthy ist zum Schreien komisch.

Platz 5: Macbeth

Regisseur Justin Kurzel lässt in seiner Adaption von Shakespeares Klassiker nicht nur Originalverse sprechen, auch die Handlung spielt am Originalschauplatz Schottland. Klar, Shakespeares Versen zu folgen ist bisweilen anstrengend. Aber die archaische Landschaft verleiht dem Werk Wucht, genau wie Macbeth-Darsteller Michael Fassbender, der den Wahnsinn der Hauptfigur als posttraumatische Störung interpretiert. Was nachhaltig in Erinnerung bleiben wird, ist vor allem die Bildsprache: Ein höllischer Overkill, so wahnsinnig wie Macbeth selbst.

Platz 4: Kingsman

Ein Film, den keiner so wirklich hatte kommen sehen und der dafür umso besser ankam. Agenten-Action, die die alten Bond-Filme persifliert und ihnen zugleich huldigt – mit unterhaltsam-überzogener Action, einem Schuss Ironie und Meta-Humor, mit einem größenwahnsinnigen Superschurken und mit Agenten, die mit Maßanzug und Manieren die Welt retten. Wir lernen: Auch formvollendete Gentlemen verteilen Arschtritte, aber sie tragen dabei stets Oxford-Schuhe.

Platz 3: Ex Machina

In einem isolierten Forschungsbunker wollen zwei Computer-Genies eine Androidin auf ihr Bewusstsein testen. Was als Experiment beginnt, artet bald in ein bedrohliches Kammerspiel aus, bei dem sich zunehmend die Frage stellt, wer hier wen manipuliert. Fragen nach Geschlecht, Identität und Menschlichkeit werden zwar angerissen, doch die Qualität von Ex Machina besteht in der Atmosphäre, dem Design, den Figuren und ihrer Motive. Kein neuer „Blade Runner“, trotzdem sehr, sehr clever. Und nur deshalb nicht höher in der Rangliste, weil die anderen Filme noch mehr Spaß machen.

Platz 2: The Man from U.N.C.L.E.

Ein russischer und ein amerikanischer Top-Spion müssen im Kalten Krieg zusammenarbeiten, um übrig gebliebene Nazis zur Strecke zu bringen. Originell ist anders, aber die Hassliebe der beiden Hauptfiguren ist derart unterhaltsam inszeniert, die Wortgefechte derart gut gelungen und die beiden Hauptdarsteller derart charismatisch, dass man den Plot irgendwann total vergisst. Ältere Semester würden sagen, dass der Film „flott“ ist und „Pepp“ hat – und damit hätten sie sogar Recht.

Platz 1: Mad Max Fury Road

Sechs Frauen und ein Mann rasen in einem schwer gepanzerten Sattelzug durch eine postapokalyptische Wüste verfolgt von degenerierten Wilden auf hochgezüchteten Rennmaschinen. So einfach, so simpel kann ein Plot sein und so furios, so bildgewaltig ist dieser Film. Bilder und Action, die für das Kino geschaffen wurden, in einem Film, für den das Kino überhaupt erfunden worden ist. Bester Film von Regisseur George Miller, bester Film des Jahres, einer der besten Filme überhaupt.