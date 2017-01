GN-Redaktionstalk zum Kunstrasenplatz in Schüttorf

Mehr aus diesem Ressort

Der Verwaltungsausschuss hat den Kunstrasenplatz für den FC Schüttorf 09 final beschlossen. Die Pläne haben in der Vechtestadt die Meinungen gespalten. Trotzdem sind nun alle Weichen für den neuen Sportplatz gestellt. mehr...

Ob es einen Ersatz für die Armin-Franzke-Halle in Gildehaus geben wird, soll mithilfe eines unabhängigen Gutachtens geklärt werden. Dafür hat sich am Montag der Sportausschuss der Stadt Bad Bentheim ausgesprochen. mehr...

Der SV Bad Bentheim hat einiges vor – und will dafür auch richtig Geld in die Hand nehmen. Unter anderem sollen eine Tribüne und eine kleine Halle gebaut werden. mehr...

Am Dienstagmorgen ist es auf der B403 kurz hinter Isterberg zu einem Unfall gekommen. Ein Lastwagen kippte in den Graben. Die B 403 wird für die Bergungsarbeiten in Kürze für einige Zeit voll gesperrt. mehr...