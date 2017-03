GN-Kinderseite: Mit Ehrgeiz beim Turmbau

Mehr aus diesem Ressort

Kann ein Gartenschlauch schön sein? Haben Wellplatten das Zeug zur Skulptur oder zum Bild? Der Künstler Sakir Gökçebag setzt in der Städtischen Galerie Nordhorn die ästhetische Kraft der Gebrauchsmaterialien frei. mehr...

Sowohl die Veranstaltungsagentur „zengamedia“ als auch der Großteil der insgesamt 59 regionalen Aussteller zeigten sich sehr erfreut über den Besucherzuspruch bei der Messe „Balance“ am Wochenende in Nordhorn. mehr...

Einsatz für die Nordhorner Feuerwehr am Sonntagnachmittag: Auf einem Hof in Bimolten stand ein Radlader in Flammen. Die Wehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. mehr...