GN-Kinderseite: Auf zwei Rädern durch den Wald

Oldenzaal/Georgsdorf. Zum Glück hat das lange Warten ein Ende, denkt sich Casper, als er am Samstagmorgen zusammen mit Ole, Leon und fünf weiteren Jungen in den Bulli des TSV Georgsdorf steigt. Vier Wochen sind auf den Tag genau vergangen, als die Gruppe das letzte Mal gemeinsam mit dem Auto über die Grenze nach Holland gefahren ist. Casper und die anderen Jungen in seinem Alter verbindet nämlich eine große Leidenschaft: Sie fahren mit dem Mountainbike. Und da dieses Hobby in Deutschland nur schwierig auszuführen ist, geht es ins Nachbarland.

Doch bevor die Gruppe endlich starten kann, müssen einige Vorbereitungen getroffen werden – zum Beispiel der Transport der Fahrräder: „Damit die Mountainbikes auf den Anhänger passen, müssen die Vorderräder abgeschraubt werden“, erklärt Ole. Danach wandert sein Blick ein letztes Mal in den Rucksack: „Helm? Handschuhe? Etwas zu Trinken? Alles da“, vergewissert sich Ole. Und wenige Minuten später setzt sich der Bulli auch schon in Bewegung.

Das Ziel der Jungen ist an diesem Tag der holländische Ort Oldenzaal. Die Autofahrt hierher dauert von Georgsdorf aus etwa 45 Minuten, die Mountainbike-Route liegt in einem Wald außerhalb der Stadt. „Wir sind die Strecke schon einmal gefahren“, erinnert sich Leon bei der Ankunft. Schnell werden die Räder wieder festgeschraubt und der Reifendruck überprüft, bevor es für die Jungen zum Einfahren auf die Übungsstrecke geht.

Die Wege durch den Wald sind sehr schmal, es geht hoch und runter. „Mountainbiken kann eigentlich jeder, der auch Fahrradfahren kann“, meint Ole. Ein Helm ist trotzdem Pflicht, denn auf der Strecke müssen einige Hindernisse überwunden werden. Auch Ausdauer und Konzentration sind wichtig. „Wir fahren an einem Tag über 30 Kilometer“, berichtet Casper. Begleitet werden die Jungs dabei von Liane und Udo Heinks, die diese Fahrten seit einiger Zeit organisieren.

Die Fahrt durch den Wald erfordert auch ein wenig Mut, meint Leon und erklärt: „Wir fahren kleine Steinwände herunter, springen über Baumwurzeln und durchqueren Wasserpfützen. Das macht sehr viel Spaß – auch wenn man am Abend total müde aufs Sofa fällt.“

Vier bis fünf Stunden sind Leon, Casper und Ole mit ihrer Mountainbike-Gruppe an einem solchen Tag unterwegs. Zwischendurch gibt es ein Picknick oder ein Spiel – zum Beispiel das Schneckenrennen oder Zeitfahren. Der einzige Nachteil an dieser Tagestour? „Die Zeit geht zu schnell vorbei“, berichtet Ole. Doch ein Grund, unglücklich zu sein, ist das nicht, denn in vier Wochen geht es für die Georgsdorfer Jungen erneut los: Dann wird wieder eine andere Strecke unsicher gemacht.