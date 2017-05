GN-Aktion: Kinder malen ihre Mama

„Darum ist meine Mama die Beste“ – Zahlreiche Grafschafter Kinder haben sich die Mühe gemacht und ihre Mama gemalt. Außerdem haben sie kurz und knapp formuliert, was ihre Mutter so besonders macht.

Nordhorn. Mehr als 50 Kinder aus der Grafschaft haben zu bunten Stiften und Papier gegriffen und ihre Mama gemalt. Die GN hatten zu der Malaktion zum Muttertag am 14. Mai aufgerufen. Die Kinder haben zusätzlich kurz und knapp formuliert, was ihre Mutter so besonders macht. Es haben sich sogar drei Schulklassen beteiligt: die Kinder der Klasse 1c der Grundschule auf dem Süsteresch in Schüttorf und die Klassen 2b und 3b der Grundschule Emlichheim. Die GN sagen „Danke“ für die vielen Zusendungen!