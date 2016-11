Gladbach raus aus Champions League - Quali für Europa League fix

dpa Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat trotz eines Teilerfolgs gegen Manchester City und Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola die Achtelfinal-Teilnahme in der Champions League verpasst. Immerhin sicherte sich der Fußball-Bundesligist mit dem 1:1 als Dritter der Vorrundengruppe C vorzeitig den Platz in der K.o.-Phase der Europa League. Raffael brachte die Gladbacher in der 23. Minute in Führung, David Silva erzielte den Ausgleich. ManCity steht als Zweiter hinter dem FC Barcelona sicher im Achtelfinale.