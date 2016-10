Gipfel kommt bei Syrien kaum weiter - Hoffnung für Ukraine

dpa Berlin. Kanzlerin Angela Merkel hat beim Gipfel mit Russlands Präsident Wladimir Putin keine greifbaren Erfolge zur Lösung des blutigen Syrien-Konflikts erreicht. Es habe harte Gespräche mit Putin zu Syrien gegeben, auch neue Sanktionen gegen Russland seien nicht vom Tisch, sagte Merkel. Frankreichs Präsident François Hollande sagte, Putin habe eine Verlängerung der für Donnerstag geplanten Feuerpause in der Stadt in Aussicht gestellt. In der Ukraine-Krise gelang es dagegen, den stockenden Friedensprozess mit einem neuen Fahrplan ein stückweit voranzubringen.