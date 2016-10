Gildehauser „Teuto-Glas“ ist insolvent

Nachdem die GN in der vergangenen Woche über die Insolvenz von „Euro-Time-Logisitk“ berichtet hatten, ist nun die nächste Firma aus dem Gildehauser Industriegebiet in Schieflage geraten.

Gildehaus. Über dem Gildehauser Industriegebiet scheint der Pleitegeier zu kreisen. Die „Teuto-Glas GmbH & Co. KG“ aus Gildehaus sowie die „Teuto-Glasveredelung GmbH“ (mit Sitz in Augustdorf, NRW) haben einen Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht in Detmold gestellt. Entsprechende GN-Informationen bestätigte am Montag der vorläufige Sachwalter, Rechtsanwalt Stefan Meyer von „Pluta-Rechtsanwälte, den das Detmolder Amtsgericht bestellt hatte.

