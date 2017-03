Gildehauser Straße in Bentheim ab Montag gesperrt

Video Bauarbeiten an der Gildehauser Straße Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Die Gildehauser Straße in Bad Bentheim wird ab Montag gesperrt. Der Abschnitt von der Gabelung Hofstiege bis hinter Einmündung Heerestraße wird saniert.

Bad Bentheim. Die Sanierung der Gildehauser Straße in Bad Bentheim geht weiter. Nachdem der zweite Bauabschnitt bis zur Gabelung Hofstiege im Dezember fertiggestellt worden war (die GN berichteten), beginnen am Montag die Arbeiten auf den gut 150 Metern bis hinter die Einmündung Heerestraße. Der Verkehr wird dann über die Hofstiege zur Gildehauser Straße umgeleitet. „Die Einbahnstraßenregelung bleibt hier aber bestehen“, sagte Ordnungsamtsleiter Heinz-Gerd Bökenfeld am Freitag. Aufgehoben werden soll hingegen die Einbahnstraßenregelung zwischen Heeresstraße und Schlossstraße.

Laut Bürgermeister Dr. Volker Pannen werden die Sanierungsarbeiten an diesem Abschnitt bis Weihnachten dauern. „Dort wird wieder ein Natursteinpflaster gelegt. Das bedeutet viel Handarbeit. Außerdem werden neue Ver- und Entsorgerleitungen installiert“, nennt der Bürgermeister Gründe für die lange Bauzeit. Zudem soll im Seitenbereich auf dem bereits sanierten Teilstück kurz vor der Abzweigung noch ein Spielgerät aufgestellt werden. Weiterhin ist geplant, die kleine Stiege auf der Ecke zwischen Gildehauser Straße und Hofstiege ebenfalls mit Naturstein wieder herzustellen, auf dem Platz davor eine Bank aufzustellen und den dort stehenden Baum bei Dunkelheit anzustrahlen.

Aufgrund der Arbeiten wird auch der Stadtschützenfest-Umzug im September einen anderen Weg nehmen müssen. Die Gesamtkosten für die Sanierung für der ganzen Straße belaufen sich nach Angaben von Bürgermeister Pannen auf rund eine Million Euro inklusive der Versorgungsleitungen. Das Geld stammt aus der Stadtsanierung und wird mit zwei Dritteln bezuschusst.

Die alte Pflasterung, die aus dem Abschnitt der Gildehauser Straße herausgenommen wird, soll übrigens wiederverwendet werden. „Wir werden diese Natursteine für die Sanierung der Stiege zur Heeresstraße im oberen Bereich einsetzen“, erklärte Britta Kwakkel vom Bauamt. Im unteren Bereich ist bereits eine neue Treppe erstellt worden. „Hier haben wir extra für Sehbehinderte weiße Streifen eingearbeitet, um die Stufen besser sichtbar zu machen“, sagte Britta Kwakkel. Am Eingang zum Gemeindehaus solle später noch eine Leuchte aufgestellt werden. „Die Gemeinde wird dort selber Bänke aufstellen, sodass man dort auch verweilen kann“, sagte Kwakkel.

Ebenfalls für die Sicherheit Sehbehinderter seien in die neuen, breiten Bürgersteige an den bereits sanierten Abschnitten der Gildehauser Straße Streifen aus Natursteinpflaster eingearbeitet worden. „Sehbehinderte können dann an der veränderten Pflasterung den Übergang zur Straße besser wahrnehmen“, erklärte Britta Kwakkel. Elf Parkplätze seien zudem in diesem Bereich entstanden, einer davon als Behindertenparkplatz im oberen Bereich an der Kirche.