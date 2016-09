Gildehauser Feuerwehr rückt zu Magistratsübung aus

Mehr aus diesem Ressort

Schwerer Verkehrsunfall auf der Wettringer Straße in Ohne: Dort ist am Freitagmorgen ein Auto aus einer Kurve geflogen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Feuerwehr Schüttorf hat am Donnerstag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Siemensstraße gelöscht. Menschen kamen nicht zu Schaden – und auch eine Katze in der betroffenen Wohnung konnte gerettet werden.