Gildehaus: Lkw-Unfall auf der Autobahn

Die beiden Fahrer blieben bei der Kollision in der Nacht zu Freitag unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

gn Gildehaus. Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag wurden gegen 3.35 Uhr auf der Autobahn 30 am Grenzübergang in Gildehaus zwei Sattelzüge schwer beschädigt. Die beiden Lkw-Fahren blieben unverletzt. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei fuhr ein 41-jähriger Mann aus Weißrussland mit seinem Lkw vom Parkplatz an der Grenze zu den Niederlanden auf die Autobahn in Richtung Osnabrück.

Zwei von hinten kommende Lkw-Fahrer wechselten vom Hauptfahrstreifen auf die Überholspur, um dem Lkw das Auffahren auf die Autobahn zu ermöglichen. Ein 25-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Hörstel erkannte zu spät, dass der Fahrer des Sattelzuges vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen einfuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Hauptfahrstreifen und der Überholfahrstreifen blieben bis zum Morgen gesperrt. Der Verkehr in Richtung Osnabrück wurde über den Standstreifen geleitet.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf über 50.000 Euro.