Gildehaus: Bagger buddeln an Bach- und Haydnstraße

Gildehaus. Die Anwohner hatten sich an die Stadt Bad Bentheim gewandt, und um den Ausbau gebeten. Insbesondere bei starken Regenfällen gibt es bisher große Probleme auf den Schotter- und Sandsteinwegen. An den Kosten müssen sich die Anwohner der beiden Straßen beteiligen.

Die Bauarbeiten an der laut Bürgermeister Dr. Volker Pannen „schlechtesten Straße im Stadtgebiet“ haben begonnen. Seit Montag sind Arbeiter mit dem Endausbau der Bach- sowie der Haydnstraße in Gildehaus beschäftigt. An den vorhandenen Schotter- und Sandsteinwegen hatten die Anwohner insbesondere bei starkem Regen große Probleme mit dem Wasser.

Am Montagnachmittag traf sich Bürgermeister Pannen mit den Anwohnern vor Ort, um ausführlich über die Bauarbeiten zu informieren. „Nachdem in den vergangenen zwei Jahren eine rege Bebauung an der Bachstraße stattgefunden hat, sind die Anlieger mit dem Wunsch an die Verwaltung herangetreten, dort den Ausbau durchzuführen“, sagte Pannen. „Auch die Anlieger der Haydnstraße haben sich dahingehend geäußert, sodass beide Maßnahmen, die unmittelbar nebeneinander liegen, gleichzeitig geplant wurden.“ Die Straßen sollen mit einem Betonpflaster als Wohnstraßen hergestellt werden, außerdem werden Parkplätze und kleinere Grünanlagen zur Verkehrsberuhigung hergestellt.

Zur Regenrückhaltung wird der Trink- und Abwasserverband ein Niederschlagswasserrohr mit einem Durchmesser von einem Meter einbauen. Außerdem soll eine LED-Straßenbeleuchtung errichtet werden.

500.000 Euro Gesamtkosten

Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen belaufen sich nach Angaben von Volker Pannen auf rund 500.000 Euro. 40 Prozent davon trägt der Trink- und Abwasserverband, 60 Prozent die Stadt Bad Bentheim. 90 Prozent des Stadtanteils, der umlagefähigen Kosten, tragen allerdings die Anwohner. Wie viel jeder Anwohner am Ende zu zahlen hat, stehe laut Pannen noch nicht endgültig fest. In einem Schreiben sollen demnächst die ungefähren Kosten mitgeteilt werden. „Endgültig wird die Summe erst bei der Endabrechnung im Sommer kommenden Jahres feststehen“, sagte Pannen. Ebenfalls beteiligt sind für Strom und Gas die EBB und die Telekom. Die Grundstücke sollen während der Bauzeit auf jeden Fall zu Fuß erreichbar sein, die Autos müssen woanders parken, ebenso müssen die Mülltonnen einen längeren Weg geschoben werden. „Es muss immer erst ein bisschen schlechter werden, damit es dann besser wird“, bat Pannen um Verständnis.

Viele stehen hinter den Plänen

Viele der Anwohner stehen hinter den Plänen. So etwa Annette Kuhr, die 2014 in der Bachstraße gebaut hat und seitdem schon häufig das Wasser in der Einfahrt stehen hatte. „Ich habe dann den Kontakt zu Volker Pannen gesucht“, sagt Kuhr. Während in der Bachstraße ein Großteil der Anwohner für den Endausbau votiert hat, herrscht in der Haydnstraße bei einigen Anwohnern eine gewisse Verstimmung. „Wir sind von der Stadt Bad Bentheim über diesen Termin nicht informiert worden“, beklagt sich Wil Groenen aus der Haydnstraße Nummer 7. „Das ist keine gute Informationspolitik.“ Die endausgebaute Haydnstraße verläuft direkt an seinem Haus vorbei. Einen Durchgangsverkehr wird es zwar nicht geben, dafür sollen Absperrpöller sorgen, dennoch kann Wil Groenen nicht nachvollziehen, warum die Straße eine Breite von neun Metern haben soll. „Fünf Meter reichen völlig aus. Die Breite der Straße steht in keinem Verhältnis zum Nutzfaktor“, sagt der Diplom-Ingenieur.

Volker Pannen kündigte am Montag an, dass für die Stadt Bad Bentheim mit dem Endausbau der Bach- und der Haydnstraße eine Reihe von Straßenbaumaßnahmen begonnen habe. Anfang 2017 soll der Möllenkamp ausgebaut werden, dann der Holter Diek und anschließend die Klosterstraße in Bardel.

Sollte das Budget für die Stadtsanierung dann noch ausreichen und sollten die politischen Gremien zustimmen, soll auch der Ausbau der Gildehauser Straße in Bad Bentheim in die Hofstiege und in die Heerstraße ausgedehnt werden.